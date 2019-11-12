У Нідерландах запустили найпотужніший вітрогенератор в світі: фото і відео

Компанія GE Renewable Energy встановила в порту Роттердама прототип найбільшого в світі вітрогенератора Haliade-X потужністю 12 МВт.

Про це повідомляє Rechargenews. Виробник уточнює, що запущена турбіна є найбільшою з коли-небудь створених.

Прототип вітрогенератора Haliade-X twitter.com/GErenewables

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Вітрогенератор Haliade-X в рік повинен виробляти близько 67 ГВт/год енергії, достатньої для енергопостачання понад 16 тис. європейських домогосподарств. Також завдяки йому вдасться запобігти викиду більше 42 тис. тонн СО2 в атмосферу.

Гондола генератора twitter.com/GErenewables

Гондола генератора twitter.com/GErenewables

На даний момент турбіна Haliade-X, на якій встановлено 220-метровий ротор, що приводить в дію трансмісію з прямим приводом і генератор з постійним магнітом, є найбільшою в світі. Завдяки своїм характеристикам генератор випередив таких іменитих виробників, як MHI Vestas і Siemens Gamesa з їх генераторами на 10 МВт.

Монтаж лопатей twitter.com/GErenewables

Лопать генератора twitter.com/GErenewables

При цьому GE Renewable Energy хоче якомога швидше запустити Haliade-X в серійне виробництво. В першу чергу гігантські генератори встановлять біля узбережжя Великобританії в рамках вітропарку Dogger Bank потужністю 3,6 ГВт.

Гондола генератора twitter.com/GErenewables

Лопать генератора twitter.com/GErenewables

Лопать генератора twitter.com/GErenewables

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як нафтогазовий концерн Shell оголосив про покупку французької компанії EOLFI, яка займається розробкою технологій для плавучих офшорних вітрових електростанцій.

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