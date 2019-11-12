Головна Новини
12 листопада • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Вітрова енергетика

У Нідерландах запустили найпотужніший вітрогенератор в світі: фото і відео

1.3т
Читати матеріал російською

Компанія GE Renewable Energy встановила в порту Роттердама прототип найбільшого в світі вітрогенератора Haliade-X потужністю 12 МВт.

Про це повідомляє Rechargenews. Виробник уточнює, що запущена турбіна є найбільшою з коли-небудь створених.

Прототип вітрогенератора Haliade-X

Прототип вітрогенератора Haliade-X

twitter.com/GErenewables

Новини
У Китаї вітрогенератори поліпшать за допомогою лазерної системи

Вітрогенератор Haliade-X в рік повинен виробляти близько 67 ГВт/год енергії, достатньої для енергопостачання понад 16 тис. європейських домогосподарств. Також завдяки йому вдасться запобігти викиду більше 42 тис. тонн СО2 в атмосферу.

Гондола генератора

Гондола генератора

twitter.com/GErenewables

Гондола генератора

Гондола генератора

twitter.com/GErenewables

На даний момент турбіна Haliade-X, на якій встановлено 220-метровий ротор, що приводить в дію трансмісію з прямим приводом і генератор з постійним магнітом, є найбільшою в світі. Завдяки своїм характеристикам генератор випередив таких іменитих виробників, як MHI Vestas і Siemens Gamesa з їх генераторами на 10 МВт.

Монтаж лопатей

Монтаж лопатей

twitter.com/GErenewables

Лопать генератора

Лопать генератора

twitter.com/GErenewables

При цьому GE Renewable Energy хоче якомога швидше запустити Haliade-X в серійне виробництво. В першу чергу гігантські генератори встановлять біля узбережжя Великобританії в рамках вітропарку Dogger Bank потужністю 3,6 ГВт.

Гондола генератора

Гондола генератора

twitter.com/GErenewables

Лопать генератора

Лопать генератора

twitter.com/GErenewables

Лопать генератора

Лопать генератора

twitter.com/GErenewables

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як нафтогазовий концерн Shell оголосив про покупку французької компанії EOLFI, яка займається розробкою технологій для плавучих офшорних вітрових електростанцій.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Вітрогенератори" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вітрогенератори
Місце
Нідерланди Роттердам
Теги
Альтернативна енергетика Green Oboz
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
16000 господарств не так и много я думал больше в домах будет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну они любители ветряных мельниц у них их много))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки