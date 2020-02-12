Главная Новости
12 февраля • обновлено в 14:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Ветровая энергетика

В Италии создадут сразу несколько масштабных электростанций на энергии ветра

674
Читать материал на украинском

Компания Enel Green Power в Италии выиграла тендер на строительство трех новых ветропарков на Сицилии, Молизе и Кампании общей мощностью 60 МВт.

Об этом сообщает Energy Global. При этом разработчик также получил право на модернизацию четырех "зеленых" станций мощностью 20 МВт в Молизе, Сардинии, Пьемонте и Тоскане.

В Италии создадут сразу несколько масштабных электростанций на энергии ветра

Новости
"Даже без ветра": в Европе начали использовать уникальные ветрогенераторы нового типа

Строительство трех ветропарков начнется в 2020 году, их ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Что касается модернизации и продления срока службы четырех уже действующих станций, работы по перевооружению будут проводиться в период с 2020 по 2021 год в Молизе, Сардинии, Пьемонте и Тоскане.

"Результаты тендера подтверждают наше стремление развивать возобновляемые источники энергии в Италии – ключевой стране для нашего бизнеса и для нашей приверженности стратегии энергетического перехода на пути к более устойчивой модели генерации электроэнергии", – заявил генеральный директор Enel Green Power Антонио Каммисекра.

По его словам, инвестиции в развитие новых возобновляемых мощностей будут способствовать достижению целей по декарбонизации страны, обеспечивая непрерывный переход от ископаемых ресурсов к производству с нулевыми выбросами.

Строительство новых "зеленых" мощностей и модернизация существующих электростанций в Италии являются частью обширной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Согласно плану, в период с 2020 по 2022 год в стране будут запущены новые объекты возобновляемой энергетики общей мощностью 700 МВт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Дании решило построить в Северном и Балтийском морях искусственные острова, на которых установит ветрогенераторы общей мощностью в 10 ГВт.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram

Читайте все новости по теме "Ветрогенераторы" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги