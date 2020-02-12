В Италии создадут сразу несколько масштабных электростанций на энергии ветра

Компания Enel Green Power в Италии выиграла тендер на строительство трех новых ветропарков на Сицилии, Молизе и Кампании общей мощностью 60 МВт.

Об этом сообщает Energy Global. При этом разработчик также получил право на модернизацию четырех "зеленых" станций мощностью 20 МВт в Молизе, Сардинии, Пьемонте и Тоскане.

Строительство трех ветропарков начнется в 2020 году, их ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Что касается модернизации и продления срока службы четырех уже действующих станций, работы по перевооружению будут проводиться в период с 2020 по 2021 год в Молизе, Сардинии, Пьемонте и Тоскане.

"Результаты тендера подтверждают наше стремление развивать возобновляемые источники энергии в Италии – ключевой стране для нашего бизнеса и для нашей приверженности стратегии энергетического перехода на пути к более устойчивой модели генерации электроэнергии", – заявил генеральный директор Enel Green Power Антонио Каммисекра.

По его словам, инвестиции в развитие новых возобновляемых мощностей будут способствовать достижению целей по декарбонизации страны, обеспечивая непрерывный переход от ископаемых ресурсов к производству с нулевыми выбросами.

Строительство новых "зеленых" мощностей и модернизация существующих электростанций в Италии являются частью обширной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Согласно плану, в период с 2020 по 2022 год в стране будут запущены новые объекты возобновляемой энергетики общей мощностью 700 МВт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Дании решило построить в Северном и Балтийском морях искусственные острова, на которых установит ветрогенераторы общей мощностью в 10 ГВт.

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