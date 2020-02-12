В Італії створять відразу кілька масштабних електростанцій на енергії вітру

Компанія Enel Green Power в Італії виграла тендер на будівництво трьох нових вітропарків на Сицилії, Молізе і Кампанії загальною потужністю 60 МВт.

Про це повідомляє Energy Global. При цьому розробник також отримав право на модернізацію чотирьох "зелених" станцій потужністю 20 МВт в Молізе, Сардинії, П'ємонті і Тоскані.

Будівництво трьох вітропарків почнеться в 2020 році, їх введення в експлуатацію заплановано на 2021 рік. Що стосується модернізації та продовження терміну служби чотирьох вже діючих станцій, роботи з переозброєння будуть проводитися в період з 2020 по 2021 рік у Молізе, Сардинії, П'ємонті і Тоскані.

"Результати тендеру підтверджують наше прагнення розвивати поновлювані джерела енергії в Італії – ключовій країні для нашого бізнесу і для нашої прихильності стратегії енергетичного переходу на шляху до більш стійкої моделі генерації електроенергії", – заявив генеральний директор Enel Green Power Антоніо Каммісекра.

За його словами, інвестиції в розвиток нових поновлюваних потужностей сприятимуть досягненню цілей щодо декарбонізації країни, забезпечуючи безперервний перехід від викопних ресурсів до виробництва з нульовими викидами.

Будівництво нових "зелених" потужностей та модернізація існуючих електростанцій в Італії є частиною великої програми з розвитку поновлюваних джерел енергії. Згідно з планом, в період з 2020 по 2022 рік у країні будуть запущені нові об'єкти відновлюваної енергетики загальною потужністю 700 МВт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що уряд Данії вирішив побудувати в Північному і Балтійському морях штучні острови, на яких встановить вітрогенератори загальною потужністю в 10 ГВт.

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