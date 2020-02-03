"Даже без ветра": в Европе начали использовать уникальные ветрогенераторы нового типа

В Европе разрабатывают тепловые ветрогенераторы, которые в сочетании с использованием новых технологий являются более энергоэффективными установками, чем классические ветряные турбины.
Об этом говорится в статье профильного сайта LowTechMagazine.com. Авторы подчеркивают, что человечество использовало ветряные мельницы две тысячи лет, но лишь недавно придумало, как использовать их для получения тепловой энергии.
Тепловые ветрогенераторы
siemensgamesa.com
В тепловом ветрогенераторе механическая энергия преобразуется в тепловую по принципу, который в 1840 году впервые применил английский физик Джоуль для измерения механического эквивалента тепла. Теплогенератор представляет собой изолированный резервуар с водой, в котором имеется крыльчатка, приводимая во вращение ветроустановкой.
Тепловой ветрогенератор
solar.lowtechmagazine.com
Вода нагревается из-за трения, возникающего между молекулами воды. Нагретая таким образом жидкость насосом подается для отопления в дома.
В отличие от электрических ветрогенераторов, в механических версиях отсутствуют электрогенератор, трансформатор, коробка передач. Они имеет меньшую массу, отличаются простотой конструкции, менее сложны в изготовлении и монтаже, а также способны прослужить в течение более длительного времени.
Основная проблема, связанная с генерацией тепла, это непостоянство скорости ветра. Для решения этой проблемы тепловые ветроустановки оснащают тепловым аккумулятором.
"В 80-е годы в Дании была построена самая совершенная ветроустановка с водяным тормозом высотой 20 м. Нижние 10 м занимал резервуар с 15 тоннами воды. Тепловая мощность установки составляла 90 кВт при скорости ветра 14 м/с. Резервуар теплогенератора заполнялся маслом, т.к. его можно было нагреть до более высокой температуры, чем воду. В теплообменнике масло отдавало теплоту воде", – отмечает издание.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры компании Acciona смогли увеличить добычу возобновляемой энергии благодаря установке гибких солнечных панелей на корпус ветрогенератора в Испании.
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