"Даже без ветра": в Европе начали использовать уникальные ветрогенераторы нового типа

В Европе разрабатывают тепловые ветрогенераторы, которые в сочетании с использованием новых технологий являются более энергоэффективными установками, чем классические ветряные турбины.

Об этом говорится в статье профильного сайта LowTechMagazine.com. Авторы подчеркивают, что человечество использовало ветряные мельницы две тысячи лет, но лишь недавно придумало, как использовать их для получения тепловой энергии.

Тепловые ветрогенераторы siemensgamesa.com

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В тепловом ветрогенераторе механическая энергия преобразуется в тепловую по принципу, который в 1840 году впервые применил английский физик Джоуль для измерения механического эквивалента тепла. Теплогенератор представляет собой изолированный резервуар с водой, в котором имеется крыльчатка, приводимая во вращение ветроустановкой.

Тепловой ветрогенератор solar.lowtechmagazine.com

Вода нагревается из-за трения, возникающего между молекулами воды. Нагретая таким образом жидкость насосом подается для отопления в дома.

В отличие от электрических ветрогенераторов, в механических версиях отсутствуют электрогенератор, трансформатор, коробка передач. Они имеет меньшую массу, отличаются простотой конструкции, менее сложны в изготовлении и монтаже, а также способны прослужить в течение более длительного времени.

Основная проблема, связанная с генерацией тепла, это непостоянство скорости ветра. Для решения этой проблемы тепловые ветроустановки оснащают тепловым аккумулятором.

"В 80-е годы в Дании была построена самая совершенная ветроустановка с водяным тормозом высотой 20 м. Нижние 10 м занимал резервуар с 15 тоннами воды. Тепловая мощность установки составляла 90 кВт при скорости ветра 14 м/с. Резервуар теплогенератора заполнялся маслом, т.к. его можно было нагреть до более высокой температуры, чем воду. В теплообменнике масло отдавало теплоту воде", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры компании Acciona смогли увеличить добычу возобновляемой энергии благодаря установке гибких солнечных панелей на корпус ветрогенератора в Испании.

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