Дания разместит ветрогенераторы на островах в море: озвучена причина

Правительство Дании решило построить в Северном и Балтийском морях искусственные острова, на которых установит ветрогенераторы общей мощностью в 10 ГВт.

Об этом сообщает The Guardian. Решение было принято в рамках закона о климате, который предусматривает резкое сокращение вредных выбросов к 2030 году.

Ветрогенераторы в Дании theguardian.com

Мощность нового парка в 5 раз превысит объем всей текущей ветроэнергетики Дании и позволит обеспечить электроэнергией 10 млн домохозяйств. При этом финансирование проекта осуществлялось в основном благодаря частному сектору и обошлось инвесторам в 300 млрд датских крон (порядка $44 млрд), заявил министр климата и энергетики Дэн Йоргенсен.

В дальнейшем правительство планирует с 2020 года начать конвертацию и хранение энергии ветра в "зеленый" водород. На это Министерство климата и энергетики предусмотрело 65 млн крон (порядка $9,8 млн) из бюджета страны.

"Если мы хотим реализовать весь необъятный потенциал энергии ветра, нам стоит работать над созданием новых технологий для преобразования зеленой энергии в топливо для самолетов, судов и промышленности. Сейчас мы ищем территорию для реализации проекта, в частности, в Северном и Балтийском морях", – заявил Йоргенсен.

Издание также напоминает, что в 2018 году Дания получила 41% всей своей электроэнергии благодаря ветрогенераторам. Это является самым высоким показателем в Европе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры компании Acciona смогли увеличить добычу возобновляемой энергии благодаря установке гибких солнечных панелей на корпус ветрогенераторов.

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