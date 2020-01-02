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2 января • обновлено в 14:58
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/ Ветровая энергетика

В Европе построят гигантский парк ветрогенераторов

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Правительства Латвии и Эстонии планируют построить в Рижском заливе Балтийского моря крупный морской парк офшорных ветрогенераторов мощностью порядка 1800 МВт.

Об этом сообщает Delfi. Реализацией проекта займется эстонская компания Enefit Green.

Оффшорные ветрогенераторы

Оффшорные ветрогенераторы

delphi.lv

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Ветропарк будет расположен в 10 км от острова Кихну и 16 километрах от деревни Хядемеэсте. Его мощность составит 1000 МВт, что составляет половину годового потребления электроэнергии Эстонии.

При этом в 10 километрах от эстонского ветропарка Латвия планирует построить свой ветропарк на 800 МВт. В связи с этим в начале декабря министры экономики обеих стран встретились, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

Расположение будущих станций

Расположение будущих станций

delphi.lv

"Мы обсуждали возможность сделать что-то совместно в Рижском заливе. Я надеюсь, это будет дешевле для обеих стран", – заявил министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас.

В Министерстве экономики Латвии сообщили, что проект находится на ранней стадии разработки. Изначально ведомство планировало до 2030 года самостоятельно разработать проект ветропарка, но сейчас министры намерены объединить усилия. Это совпадает с целями Национального плана энергетики и климата и политикой ЕС, согласно которым доля ветряной энергии в ближайшие 10 лет должна вырасти в четыре раза.

На данный момент парки ветрогенераторов производят только 1,8% от всей электроэнергии Латвии. Если Латвия достигнет целей плана, в том числе построит крупный ветропарк вместе с Эстонией, то доля ветряной энергии составит 26% – 27%, сообщила представитель Минэкономики Эвита Урпена.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как журнал TIME включил ветрогенератор Haliade-X мощностью 12 МВт от компании GE Renewable Energy в список лучших изобретений, которые "делают мир лучше, умнее и веселее".

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Место
Латвия
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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