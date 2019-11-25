Инженеры из Европы нашли необычный способ усиления ветрогенераторов

Инженеры компании Acciona смогли увеличить добычу возобновляемой энергии благодаря установке гибких солнечных панелей на корпус ветрогенератора в Испании.

Об этом сообщает Buildint Tech. По данным издания, 120 модулей на корпусе одной турбины полностью обеспечивают работы вспомогательных систем ветряка.

Колонна ветрогенератора, покрытая гибкими солнечными панелями reneweconomy.com.au

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Во время проведения эксперимента инженеры использовали особый тип органических солнечных панелей Heliatek. Они отличаются от обычных кремниевых или тонкопленочных аналогов: их совокупная мощность составляет 9,36 кВт, а толщина – всего 1 мм.

Несмотря на то, что органические модули имеют более низкую отдачу по сравнению с панелями на кремниевой основе, при их производстве используются углеродные материалы, благодаря чему они отличаются повышенной гибкостью. Это позволяет с легкостью адаптировать их к различным поверхностям и делать процесс монтажа более дешевым.

Кроме того, органические панели легче обслуживать, дешевле производить и проще транспортировать. Одним из основных достоинств также является возможность полной вторичной переработки таких модулей.

Органические панели в перспективе смогут полностью или частично покрывать спрос на энергию, необходимую для поддержания работы ветрогенератора, используя для этого солнечный свет. В перспективе фотоэлектрический комплекс сможет подавать электричество в систему даже в ночное время благодаря аккумуляторным системам хранения энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.

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