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25 ноября • обновлено в 18:13
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/ Ветровая энергетика

Инженеры из Европы нашли необычный способ усиления ветрогенераторов

1.2т
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Инженеры компании Acciona смогли увеличить добычу возобновляемой энергии благодаря установке гибких солнечных панелей на корпус ветрогенератора в Испании.

Об этом сообщает Buildint Tech. По данным издания, 120 модулей на корпусе одной турбины полностью обеспечивают работы вспомогательных систем ветряка.

Колонна ветрогенератора, покрытая гибкими солнечными панелями

Колонна ветрогенератора, покрытая гибкими солнечными панелями

reneweconomy.com.au

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Во время проведения эксперимента инженеры использовали особый тип органических солнечных панелей Heliatek. Они отличаются от обычных кремниевых или тонкопленочных аналогов: их совокупная мощность составляет 9,36 кВт, а толщина – всего 1 мм.

Несмотря на то, что органические модули имеют более низкую отдачу по сравнению с панелями на кремниевой основе, при их производстве используются углеродные материалы, благодаря чему они отличаются повышенной гибкостью. Это позволяет с легкостью адаптировать их к различным поверхностям и делать процесс монтажа более дешевым.

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Кроме того, органические панели легче обслуживать, дешевле производить и проще транспортировать. Одним из основных достоинств также является возможность полной вторичной переработки таких модулей.

Органические панели в перспективе смогут полностью или частично покрывать спрос на энергию, необходимую для поддержания работы ветрогенератора, используя для этого солнечный свет. В перспективе фотоэлектрический комплекс сможет подавать электричество в систему даже в ночное время благодаря аккумуляторным системам хранения энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Ветрогенераторы
Место
Испания
Теги
альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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