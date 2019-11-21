Самые мощные ветрогенераторы Украины: составлен список ТОП установок

Совокупная мощность всех ветрогенераторов Украины, которые уже построены или создаются в данный момент, достигает 1 ГВт.
Об этом сообщает портал ShoTam. Авторы публикации собрали список семи самых мощных ветроэлектростанций страны.
Отметим, что по данным Международного энергетического агентства, общая мировая мощность возобновляемых источников энергии в 2018 году составляла 2,5 ТВт. Из них на долю ветроэнергетики приходится почти 25%.
В Украине рынок возобновляемой энергетики также стремительно растет. Ежегодно в постройку новых станций вкладываются миллиарды долларов, а существующие установки ежегодно снижают выбросы СО2 на несколько миллионов тонн.
Ботиевская ВЭС. Расположена в селе Ботиево, Запорожская область.
Мощность: 200 МВт.
Год запуска 2012 год
shotam.info
Это самая крупная ветроэлектростанция Украины. Мощность станции позволяет обеспечить электроэнергией юг Запорожской области.
Станция позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу примерно на 730 тыс т СО2, что приравнивается к выбросам 365 тыс. авто ежегодно.
Приморская ВЭС. Расположена в селе Борисовка, Запорожская область
Мощность: 200 МВт
Год запуска: 2019
shotam.info
Строительство Приморской ВЭС ведет компания Wind Power. Станция состоит из двух очередей по 100 МВт каждая. В создание первой очереди Приморской ВЭС вложено более 150 млн евро инвестиций.
Дмитриевская ВЭС. Расположена в селе Дмитровка, Николаевская область
Мощность: 35 мВт
Год запуска: 2011 год
shotam.info
Владельцем этой ветроэлектростанции является компания "Ветряной парк Очаковский". На станции установлены генераторы Fuhrlander FL 2500-100. Благодаря расположению на северном побережье Черного моря ВЭС работает при более высоких скоростях ветра.
ВЭС Старый Самбор – 2. Расположена в городе Старый Самбор, Львовская область
Мощность: 20,7 МВт
Год запуска: 2017
shotam.info
Дневная мощность этой станции способна обеспечить электроэнергией многоэтажный дом примерно на две недели. Строительство станции обошлось в 34 млн евро. ВЭС может производить в год 56 млн. КВт/ч электроэнергии.
ВЭС Старый Самбор – 1. Расположена в городе Старый Самбор, Львовская область
Мощность: 13, 2 МВт
Год запуска: 2015
shotam.info
Среднегодовая генерация станции составляет в среднем 18 млн кВт⋅час электроэнергии ежегодно. Станция имеет мощность 13,2 МВт за счет 4 ветровых турбин датской компании Vestas. ВЭС находится в низинах Прикарпатья, где дуют сильные ветры скоростью 6,5 – 7,5 м/с. Такие ветры дают возможность строить мощные промышленные электростанции, ведь ветряки на них могут крутиться уже при силе ветра 3 м/с.
Тузловская ВЭС. Расположена в селе Тузлы, Николаевская область
Мощность: 12, 5 МВт
Год запуска 2012 год
shotam.info
Среднегодовая генерация станции составляет в среднем 150 млн кВт⋅час электроэнергии ежегодно. Общая стоимость строительства станции – 213 млн гривен. Удобное расположение станции на побережье Черного моря приводит к усилению скоростей ветра до более высоких его значений даже на удалении 5-10 км от берега.
ВЭС Береговая. Расположена в селе Тарасовка, Херсонская область
Мощность: 12 3 МВт
Год запуска: 2014
shotam.info
Компания "Виндкрафт Украина" с 2012 года владеет тремя ветропарками в Херсонской области суммарной мощностью 31 МВт. Это – ветровые электростанции Береговая, Ставки и Новороссийска, которые находятся в Херсонской области.
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