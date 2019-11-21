Самые мощные ветрогенераторы Украины: составлен список ТОП установок

Совокупная мощность всех ветрогенераторов Украины, которые уже построены или создаются в данный момент, достигает 1 ГВт.

Об этом сообщает портал ShoTam. Авторы публикации собрали список семи самых мощных ветроэлектростанций страны.

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Отметим, что по данным Международного энергетического агентства, общая мировая мощность возобновляемых источников энергии в 2018 году составляла 2,5 ТВт. Из них на долю ветроэнергетики приходится почти 25%.

В Украине рынок возобновляемой энергетики также стремительно растет. Ежегодно в постройку новых станций вкладываются миллиарды долларов, а существующие установки ежегодно снижают выбросы СО2 на несколько миллионов тонн.

Ботиевская ВЭС. Расположена в селе Ботиево, Запорожская область.

Мощность: 200 МВт.

Год запуска 2012 год

shotam.info

Это самая крупная ветроэлектростанция Украины. Мощность станции позволяет обеспечить электроэнергией юг Запорожской области.

Станция позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу примерно на 730 тыс т СО2, что приравнивается к выбросам 365 тыс. авто ежегодно.

Приморская ВЭС. Расположена в селе Борисовка, Запорожская область

Мощность: 200 МВт

Год запуска: 2019

shotam.info

Строительство Приморской ВЭС ведет компания Wind Power. Станция состоит из двух очередей по 100 МВт каждая. В создание первой очереди Приморской ВЭС вложено более 150 млн евро инвестиций.

Дмитриевская ВЭС. Расположена в селе Дмитровка, Николаевская область

Мощность: 35 мВт

Год запуска: 2011 год

shotam.info

Владельцем этой ветроэлектростанции является компания "Ветряной парк Очаковский". На станции установлены генераторы Fuhrlander FL 2500-100. Благодаря расположению на северном побережье Черного моря ВЭС работает при более высоких скоростях ветра.

ВЭС Старый Самбор – 2. Расположена в городе Старый Самбор, Львовская область

Мощность: 20,7 МВт

Год запуска: 2017

shotam.info

Дневная мощность этой станции способна обеспечить электроэнергией многоэтажный дом примерно на две недели. Строительство станции обошлось в 34 млн евро. ВЭС может производить в год 56 млн. КВт/ч электроэнергии.

ВЭС Старый Самбор – 1. Расположена в городе Старый Самбор, Львовская область

Мощность: 13, 2 МВт

Год запуска: 2015

shotam.info

Среднегодовая генерация станции составляет в среднем 18 млн кВт⋅час электроэнергии ежегодно. Станция имеет мощность 13,2 МВт за счет 4 ветровых турбин датской компании Vestas. ВЭС находится в низинах Прикарпатья, где дуют сильные ветры скоростью 6,5 – 7,5 м/с. Такие ветры дают возможность строить мощные промышленные электростанции, ведь ветряки на них могут крутиться уже при силе ветра 3 м/с.

Тузловская ВЭС. Расположена в селе Тузлы, Николаевская область

Мощность: 12, 5 МВт

Год запуска 2012 год

shotam.info

Среднегодовая генерация станции составляет в среднем 150 млн кВт⋅час электроэнергии ежегодно. Общая стоимость строительства станции – 213 млн гривен. Удобное расположение станции на побережье Черного моря приводит к усилению скоростей ветра до более высоких его значений даже на удалении 5-10 км от берега.

ВЭС Береговая. Расположена в селе Тарасовка, Херсонская область

Мощность: 12 3 МВт

Год запуска: 2014

shotam.info

Компания "Виндкрафт Украина" с 2012 года владеет тремя ветропарками в Херсонской области суммарной мощностью 31 МВт. Это – ветровые электростанции Береговая, Ставки и Новороссийска, которые находятся в Херсонской области.

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