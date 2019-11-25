Інженери з Європи знайшли незвичайний спосіб посилення вітрогенераторів

Інженери компанії Acciona змогли збільшити видобуток відновлюваної енергії завдяки установці гнучких сонячних панелей на корпус вітрогенератора в Іспанії.

Про це повідомляє Buildint Tech. За даними видання, 120 модулів на корпусі однієї турбіни повністю забезпечують роботу допоміжних систем вітряка.

Колона вітрогенератора, покрита гнучкими сонячними панелями reneweconomy.com.au

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Під час проведення експерименту інженери використовували особливий тип органічних сонячних панелей Heliatek. Вони відрізняються від звичайних кремнієвих або тонкоплівкових аналогів: їх сукупна потужність становить 9,36 кВт, а товщина – всього 1 мм.

Незважаючи на те, що органічні модулі мають більш низьку віддачу в порівнянні з панелями на кремнієвій основі, при їх виробництві використовуються вуглецеві матеріали, завдяки чому вони відрізняються підвищеною гнучкістю. Це дозволяє з легкістю адаптувати їх до різних поверхонь і робити процес монтажу дешевшим.

Крім того, органічні панелі легше обслуговувати, дешевше виробляти і простіше транспортувати. Одним з основних достоїнств також є можливість повної вторинної переробки таких модулів.

Органічні панелі в перспективі зможуть повністю або частково покривати попит на енергію, необхідну для підтримки роботи вітрогенератора, використовуючи для цього сонячне світло. У перспективі фотоелектричний комплекс зможе подавати електрику у систему навіть у нічний час завдяки акумуляторним системам зберігання енергії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія GE Renewable Energy встановила в порту Роттердама прототип найбільшого в світі вітрогенератора Haliade-X потужністю 12 МВт.

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