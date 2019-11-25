Ветрогенераторы вошли в список лучших изобретений человечества по версии TIME

Журнал TIME включил морской ветрогенератор Haliade-X мощностью 12 МВт от компании GE Renewable Energy в список лучших изобретений, которые "делают мир лучше, умнее и веселее".

Об этом говорится в списке на сайте издания. Отметим, что турбина рекордной мощности стала не единственным "зеленым" изобретением, доступным в списке TIME.

Строительство турбины Haliade-X power-technology.com

Чтобы составить список 2019 года, кандидатуры отбираются в различных категориях от наших редакторов и корреспондентов по всему миру, а также через онлайн-процесс подачи заявок. TIME затем оценивает каждого претендента на основе ключевых факторов, включая оригинальность, креативность, влияние, амбиции и эффективность.

В этом году морская ветряная турбина GE Haliade-X 12 МВт вошла в список по категории "Устойчивости", благодаря своей способности более эффективно использовать энергию ветра. Также в список попало несколько образцов электрического транспорта, уникальная версия солнечных панелей и прочие "зеленые" изобретения.

Сравнение высоты турбины с мировыми достопримечательностями power-technology.com

На данный момент турбина Haliade-X, на которой установлен 220-метровый ротор, приводящий в действие трансмиссию с прямым приводом и генератор с постоянным магнитом, является самой большой в мире. Благодаря своим характеристикам генератор опередил таких именитых производителей, как MHI Vestas и Siemens Gamesa с их генераторами на 10 МВт.

"Каждая лопасть турбины Haliade в длину больше футбольного поля, а ее высота превышает высоту Статуи Свободы. Благодаря цифровому управлению и другим усовершенствованиям, он является наиболее эффективным в отрасли, работая, даже когда ветер недостаточно силен, чтобы приводить в движение другие турбины. Вскоре GE ожидает ввода в эксплуатацию на северо-востоке США, а также в Европе, Китае и Японии", – отмечает издание.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.

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