В Европе установят самую крупную в мире плавучую ветроэлектростанцию

Самая крупная в мире плавучая ветряная турбина мощностью 8,4 МВт будет установлена в 20 км от берегов города Виана-ду-Каштелу в Португалии.

Об этом сообщает CleanTechnica. Издание отмечает, что установка этой турбины открывает "Золотую Эру ветроэнергетики" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Плавучая ветроэлектростанция от компании ABS www.rechargenews.com

"Большие высокоэффективные турбины снижают капитальные и эксплуатационные расходы. Установка крупнейшей в мире плавающей морской турбины является важной вехой в развитии отрасли", – заявил вице-президент компании ABS Мэтт Тремблэй.

Плавучая ветроэлектростанция от компании ABS cleantechnica.com

Плавучая ветроэлектростанция разработана компанией Principle Power и получит корпус турбины MHI Vestas. Проект разработан вместе с консорциумом WindPlus.

Плавучая ветроэлектростанция от компании ABS cleantechnica.com

"Плавающие турбины позволяют нам улавливать энергию морского ветра в тех местах, где глубина слишком велика для обычных турбин с нижним креплением. Именно такие проекты вносят жизненно важный вклад в глобальный переход к чистой энергии", – отмечают в компании.

Плавучая ветроэлектростанция от компании ABS cleantechnica.com

Ветрогенератор создан в рамках проекта WindFloat Atlantic, и является первым в мире полупогружным плавучим объектом ветрогенерации, отмечают разработчики.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.

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