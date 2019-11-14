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14 ноября • обновлено в 14:09
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/ Ветровая энергетика

Двухсотметровые лопасти: в Китае запустят гигантские ветрогенераторы

1.3т
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В Китае компания HZ Windpower сообщила о планах ввести в эксплуатацию гигантский ветрогенератор H210-10MW с размахом лопастей 210 метров и мощностью 10 МВт.

Об этом сообщает китайское новостное агентство Xinhua со ссылкой на заявление научно-технического бюро муниципалитета города Чунцин. Отмечается, что разработку курировала государственная корпорация China Shipbuilding Industry Corporation (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ветрогенераторы компании HZ Windpower

Ветрогенераторы компании HZ Windpower

xinhuanet.com

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После ввода в эксплуатацию каждая установка сможет генерировать порядка 40 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно, заявил директор научно-исследовательского института компании HZ Windpower Хан Хуали. По его словам, это удвоит текущую мощность построенных в регионе ветрогенераторов мощностью 5 МВт.

Турбины будут установлены на ветровых электростанциях в прибрежных провинциях Фуцзянь и Гуандун. При этом в компании HZ Windpower также анонсировали разработку более мощных ветрогенераторов с диаметром ротора до 230 метров. Их планируют использовать в восточных провинциях Цзянсу и Чжэцзян.

Отметим, что до недавнего времени ветрогенераторы мощностью 10 МВт были самыми мощными в мире. Однако недавно компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.

На данный момент турбина Haliade-X, на которой установлен 220-метровый ротор, приводящий в действие трансмиссию с прямым приводом и генератор с постоянным магнитом, является самой большой в мире. Благодаря своим характеристикам генератор побил рекорд ведущих энергетических компаний с их турбинами на 10 МВт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как нефтегазовый концерн Shell объявил о покупке французской компании EOLFI, которая занимается разработкой технологий для плавучих офшорных ветровых электростанций.

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Автор
Алексей Шаповалов Алексей Шаповалов
Тема
Ветрогенераторы
Место
Китай
Теги
альтернативная энергетика Green Oboz
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a alexeyon
a alexeyon
а пугабыч из кремля говорит, что из за работы ветряков червяки из земли вылазят.. )))
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