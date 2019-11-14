Двухсотметровые лопасти: в Китае запустят гигантские ветрогенераторы

В Китае компания HZ Windpower сообщила о планах ввести в эксплуатацию гигантский ветрогенератор H210-10MW с размахом лопастей 210 метров и мощностью 10 МВт.

Об этом сообщает китайское новостное агентство Xinhua со ссылкой на заявление научно-технического бюро муниципалитета города Чунцин. Отмечается, что разработку курировала государственная корпорация China Shipbuilding Industry Corporation (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ветрогенераторы компании HZ Windpower xinhuanet.com

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После ввода в эксплуатацию каждая установка сможет генерировать порядка 40 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно, заявил директор научно-исследовательского института компании HZ Windpower Хан Хуали. По его словам, это удвоит текущую мощность построенных в регионе ветрогенераторов мощностью 5 МВт.

Турбины будут установлены на ветровых электростанциях в прибрежных провинциях Фуцзянь и Гуандун. При этом в компании HZ Windpower также анонсировали разработку более мощных ветрогенераторов с диаметром ротора до 230 метров. Их планируют использовать в восточных провинциях Цзянсу и Чжэцзян.

Отметим, что до недавнего времени ветрогенераторы мощностью 10 МВт были самыми мощными в мире. Однако недавно компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.

На данный момент турбина Haliade-X, на которой установлен 220-метровый ротор, приводящий в действие трансмиссию с прямым приводом и генератор с постоянным магнитом, является самой большой в мире. Благодаря своим характеристикам генератор побил рекорд ведущих энергетических компаний с их турбинами на 10 МВт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как нефтегазовый концерн Shell объявил о покупке французской компании EOLFI, которая занимается разработкой технологий для плавучих офшорных ветровых электростанций.

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