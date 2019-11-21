У Європі встановлять найбільшу в світі плавучу вітроелектростанцію

Найбільша у світі плавуча вітряна турбіна потужністю 8,4 МВт буде встановлена за 20 км від берегів міста Віана-ду-Каштелу в Португалії.

Про це повідомляє CleanTechnica. Видання зазначає, що запуск цього пристрою відкриває "Золоту Еру вітроенергетики" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Плавуча вітроелектростанція від компанії ABS www.rechargenews.com

"Великі високоефективні турбіни знижують капітальні та експлуатаційні витрати. Установка найбільшої у світі плавучої морської турбіни є важливою віхою у розвитку галузі", – заявив віцепрезидент компанії ABS Метт Тремблей.

Плавуча вітроелектростанція від компанії ABS cleantechnica.com

Плавуча вітроелектростанція створена компанією Principle Power і отримає корпус турбіни MHI Vestas. Проєкт розроблений разом із консорціумом WindPlus.

Плавуча вітроелектростанція від компанії ABS cleantechnica.com

"Плавучі турбіни дозволяють нам вловлювати енергію морського вітру у тих місцях, де глибина дуже велика для звичайних турбін із нижнім кріпленням. Саме такі проєкти вносять життєво важливий внесок у глобальний перехід до чистої енергії", – наголошують у компанії.

Плавуча вітроелектростанція від компанії ABS cleantechnica.com

Вітрогенератор створений у рамках проєкту WindFloat Atlantic, і є першим у світі напівзаглибленим плавучим об'єктом вітрогенерації, зазначають розробники.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія GE Renewable Energy встановила в порту Роттердама прототип найбільшого в світі вітрогенератора Haliade-X потужністю 12 МВт.

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