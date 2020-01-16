"Знаю дуже багато!" Трампа поставили на місце через фейки про вітрогенератори

Президент США Дональд Трамп заявив, що "знає дуже багато про вітрогенератори", після чого його спіймали на поширенні відомих фейків.

Про це повідомляє CNN. Згодом журналісти зібрали весь список суперечливих заяв Трампа, і розповіли, в чому полягала їхня помилковість.

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"Під час виступу перед молодими виборцями Трамп припустився кількох грубих помилок. Президент також зробив відверто неправдиві заяви, які не відповідають дійсності", – пишуть автори видання.

Помилка: масова смерть птахів

Трамп заявив, що вітряні турбіни є величезними "кладовищами для птахів". За його словами, наближаючись до вітрогенератора, ви побачите більше птахів, ніж за все своє життя.

Факт: дослідження свідчать, що вітрогенератори хоч і є причиною смерті певної кількості птахів, проте переважна більшість "пернатих" гине через котів та електростанцій інших типів.

За даними Служби охорони риби та дикої природи США, зіткнення з турбінами вбивають від 140 тис. до 500 тис. птахів на рік. При цьому інші джерела енергії, такі як вугілля, нафта і лінії електропередач, сприяють загибелі мільйонів птахів. Проте коти залишаються найбільшою загрозою для птахів, щороку вбиваючи від 1,3 до 4 млрд птахів.

Помилка: верогенератори відключають через загибель білоголових орланів

За словами Трампа, вітрогенератори стають причиною смерті безлічі рідкісних птахів, серед яких виявилися білоголові орлани. Президент заявив, що з часом енергетиків змушують відключати турбіни через смерті орлів.

Факт: не існувало ситуацій, коли енергетики після подолання певної кількості загиблих птахів відключали вітрогенератори за вказівкою уряду. Проте закон регламентує цю ситуацію, наголошують експерти.

З 2017 року вітряні електростанції можуть звертатися по дозвіл на термін до 30 років, що звільняє їх від судового переслідування за 4200 орлів, що загинули в результаті використання вітряних турбін. Ці дозволи підлягають п'ятирічному перегляду і вимагають від вітрових установок повідомляти, скількох орлів вони вбили. Однак перевищення цієї межі не тягне за собою штраф і не вимагає зупинки вітрогенератора.

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Помилка: вуглецевий слід

Трамп стверджував, що вітряні турбіни залишають великий вуглецевий слід. За його словами, виробництво вітряних турбін призводить до "величезній кількості викидів СО2 в атмосферу".

Факт: за даними Міністерства енергетики, енергія вітру має найменший вуглецевий слід у порівнянні з іншими джерелами енергії. Дослідження 2014 року також засвідчило, що після експлуатації протягом п'яти-восьми місяців середня вітряна турбіна компенсуватиме енергію, яка витрачається на її виготовлення.

У тому ж дослідженні зазначається, що "вітряні турбіни виробляють енергію практично без викидів". За даними Національної лабораторії відновлюваної енергії Міністерства енергетики, вугільна електроенергія виділяє приблизно в 20 разів більше парникових газів за кіловат-годину, ніж вітер.

Помилка: державні субсидії

Трамп заявив, що вітряні млини дуже швидко зношуються і потребують заміни, на що будуть потрібні субсидії уряду. "Ви знаєте, що вони не кажуть вам про вітряні млини? Через 10 років вони жахливо виглядають. Але для їхньої заміни енергетикам потрібні субсидії", – заявив глава держави.

Факт: уряд не надає субсидії на ремонт чи заміну вітряних турбін. Хоча вітрові електростанції отримують податкові пільги, якщо вони виробляють певну кількість енергії протягом першого десятиліття, навіть ця субсидія буде припинена до 2020 року. Крім того, середня тривалість життя вітряних турбін становить 20-25 років, а не 10.

Помилка: вплив вітрогенераторів на ціну майна

За словами Трампа, "якщо біля вашого будинку або навіть у полі зору перебуває вітрогенератор, ціна на нерухомість автоматично знижується на 50%.

Факт: Кілька великих наукових досліджень не виявили статистично значущого зниження середньої вартості майна через вітряні турбіни в США. Наприклад, дослідження 2016 року, в якому аналізувалися продажі будинків в радіусі 10 км від вітряних турбін і більше 15 років в одному штаті, не виявило "унікального впливу на рівень продажів будинків поблизу вітряних турбін"

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