Новый мировой рекорд: в Испании построят комплекс самых мощных ветрогенераторов в мире

Энергетическая компания Iberdrola из Испании приступила к разработке офшорного комплекса ветрогенераторов на территории Восточной Англии стоимостью $8,5 млрд и общей мощностью 3,1 ГВт.

Об этом сообщает издание Recharge. Представители компании подчеркивают, что планируют оснастить комплекс ветрогенераторами мощностью 14 МВт, что существенно превышает текущий мировой рекорд.

Ветрогенератор компании Iberdrola smartgridspain.org

На территории комплекса East Anglia Hub, который планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, планируют использовать "самые мощные турбины в мире", утверждают в компании. "Генераторы комплекса EAH будут больше и мощнее любого из существующих на рынке объекта ветрогенерации" – подчеркнул глава подразделения ветроэнергетики Iberdrola Джонатан Коул.

В компании Iberdrola также сообщают, что установят на территории East Anglia Hub турбины, чья мощность будет как минимум "равна или превысит 14 МВт". Это, напоминают энергетики, побьет рекорд самой мощной турбины в мире, Haliade-X, мощностью 12 МВт, которую планируют установить на территории британского офшорного ветропарка Dogger Bank.

"Индустрия в целом значительно расширится, мировой "пирог" энергетики станет огромным, поэтому даже небольшой его доли хватит на каждого. Наша компания планирует развивать отрасль ветроэнергетики на глобальном и региональном уровнях, что привлечет рост инвестиций и создание новых рабочих мест", – подчеркнули представители Iberdrola, объясняя необходимость создание сверхмощных ветрогенераторов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как инженеры компании Acciona смогли увеличить добычу возобновляемой энергии благодаря установке гибких солнечных панелей на корпус ветрогенератора в Испании.

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