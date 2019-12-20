Вінтаж та суперконденсатори: у Європі показали експериментальний міський мотоцикл

Компанія Nawa у Франції показала концепт першого гібридного електричного мотоцикла із запасом ходу у 300 км.

Про це повідомляє AutoBlog. Сама компанія називає своє дітище "першим міським" мотоциклом завдяки системі рекуперації енергії гальмування, ефективність якої замість літій-іонних акумуляторів забезпечують суперконденсатори.

Експериментальний електромотоцикл на суперконденсаторах Nawa Racer designboom.com

Гібридний Nawa Racer поєднує батареї двох типів: класичні, літій-іонні акумулятори та суперконденсатори (іоністори), які можуть заряджатися практично миттєво сотні тисяч разів. Завдяки використанню суперконденсаторів при гальмуванні мотоцикл збирає до 90% кінетичної енергії і спрямовує назад до акумулятора. Це істотно підвищує його запас ходу при русі в межах міста, де прискорення постійно чергується з гальмуванням.

Експериментальний електромотоцикл на суперконденсаторах Nawa Racer designboom.com

У сріблястому блоці мотоцикла, який видно на фото, під іоністори відведена верхня частина, під акумулятори – нижня. Оскільки іоністори виготовлені з вуглецю, вони відносно недорогі і важать всього 10 кг. Щоб отримати такий самий приріст звичайним шляхом, акумулятор довелося б зробити набагато більшим та важчим.

Експериментальний електромотоцикл на суперконденсаторах Nawa Racer designboom.com

Використовуючи ємність і функціонал обох джерел енергії, Nawa Racer отримає 300 км запасу ходу. При цьому до 100 км/год мотоцикл зможе розігнатися менше, ніж за 3 с, завдяки двигуну потужністю близько 100 кінських сил.

Експериментальний електромотоцикл на суперконденсаторах Nawa Racer designboom.com

Серед особливих рис мотоцикла можна також виділити ретро-футуристичний дизайн, вінтажну стилістику елементів оздоблення та заднє колесо без маточин.

Робочу версію прототипу покажуть широкій публіці у 2020 році в Лос-Анджелесі під час виставки CES 2020. При цьому інженери компанії наголошують, що мотоцикл створювався для демонстрації принципу ефективної роботи суперконденсаторів.

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