В правительстве Украины рассказали о готовности решить кризис "зеленой" энергетики

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о готовности подать в Кабинет министров законопроект, который устранит кризис с "зелеными" источниками энергии.

Об этом сообщает "Энергореформа". По словам главы профильного ведомства, в документ уже включены мнения всех заинтересованных сторон.

"Сегодня на рынке сложилась непростая ситуация, Министерство больше не может медлить с подачей комплекса наработанных решений, необходимых для устранения вызовов, связанных с вопросами поддержки возобновляемой энергетики", – говорится в обращении министра.

Глава ведомства утверждает, что его министерство готово к конструктивному сотрудничеству при доработке законопроекта как в парламенте, так и в рамках процедуры медиации, однако не может затягивать с устранением угроз энергосистеме страны.

Такими угрозами Оржель, в частности, назвал высокую стоимость произведенной ВИЭ электроэнергии и ограниченные возможности для их интеграции в энергосистему в связи с негарантированным графиком производства электроэнергии.

В связи с этим Оржель обратился к главе Центра решения споров и переговоров Секретариата Энергетического сообщества Дирку Бушле с просьбой ускорить медиацию с инвесторами возобновляемых источников энергии.

По его прогнозам, объем дополнительной надбавки к цене на электроэнергию в рамках "зеленого" тарифа в 2020 году превысит 30 млрд грн и в дальнейшем будет увеличиваться. При этом министр прогнозирует дефицит ГП "Гарантированный покупатель" в этом году на уровне 19 млрд грн.

Выходом из ситуации и действенным механизмом развития ВИЭ в Украине Оржель считает внедрение "зеленых" аукционов. По его словам, министерство заинтересовано и делает все необходимое для ускорения ввода аукционной модели поддержки ВИЭ и обеспечения ее эффективности для инвесторов, потребителей и энергосистемы в целом.

Вместе с тем, отметил Оржель, внедрение аукционов и определение квот тормозит предусмотренный законодательством переходный период для реализации проектов по "зеленому" тарифу.

Он также добавил, что в условиях затягивания медиация мощности ВИЭ по "зеленым тарифам" продолжают расти, обостряя проблему. По его словам, в январе-феврале они увеличились еще на 440 МВт – до 6,8 ГВт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что генеральный директор компании NBT Ukraine Магнус Йохансен заявил, что снижение "зеленых" тарифов Министерством энергетики ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну.

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