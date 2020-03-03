В уряді України розповіли про готовність вирішити кризу "зеленої" енергетики

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив про готовність подати до Кабінету міністрів законопроект, який усуне кризу з "зеленими" джерелами енергії.

Про це повідомляє "Енергореформа". За словами глави профільного відомства, в документ вже включені думки всіх зацікавлених сторін.

"Сьогодні на ринку склалася непроста ситуація, Міністерство не може зволікати з подачею комплексу напрацьованих рішень, необхідних для усунення викликів, пов'язаних з питаннями підтримки відновлюваної енергетики", – йдеться в зверненні міністра.

Глава відомства стверджує, що його міністерство готове до конструктивної співпраці при доопрацюванні законопроекту як в парламенті, так і в рамках процедури медіації, однак не може затягувати з усуненням загроз енергосистемі країни.

Такими погрозами Оржель, зокрема, назвав високу вартість виробленої ВДЕ електроенергії і обмежені можливості для їх інтеграції в енергосистему в зв'язку з негарантованим графіком виробництва електроенергії.

У зв'язку з цим Оржель звернувся до глави Центру вирішення спорів і переговорів Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірку Бушля з проханням прискорити медіацію з інвесторами поновлюваних джерел енергії.

За його прогнозами, обсяг додаткової надбавки до ціни на електроенергію в рамках "зеленого" тарифу в 2020 році перевищить 30 млрд грн і надалі буде збільшуватися. При цьому міністр прогнозує дефіцит компанії "Гарантований покупець" в цьому році на рівні 19 млрд грн.

Виходом із ситуації і дієвим механізмом розвитку ВДЕ в Україні Оржель вважає впровадження "зелених" аукціонів. За його словами, міністерство зацікавлене і вживає всі необхідні заходи для прискорення введення аукціонної моделі підтримки ВДЕ і забезпечення її ефективності для інвесторів, споживачів і енергосистеми в цілому.

Разом з тим, зазначив Оржель, впровадження аукціонів і визначення квот гальмує передбачений законодавством перехідний період для реалізації проектів за "зеленим" тарифом.

Він також додав, що в умовах затягування медіації потужності ВДЕ за "зеленим тарифами" продовжують зростати, загострюючи проблему. За його словами, в січні-лютому вони збільшилися ще на 440 МВт – до 6,8 ГВт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що генеральний директор компанії NBT Ukraine Магнус Йохансен заявив, що зниження "зелених" тарифів Міністерством енергетики ставить під загрозу іноземні інвестиції в країну.

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