Головна Новини
3 березня • оновлено в 13:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

В уряді України розповіли про готовність вирішити кризу "зеленої" енергетики

2.9т
Читати матеріал російською

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив про готовність подати до Кабінету міністрів законопроект, який усуне кризу з "зеленими" джерелами енергії.

Про це повідомляє "Енергореформа". За словами глави профільного відомства, в документ вже включені думки всіх зацікавлених сторін.

"Чекати більше не можна": в уряді України підготували сценарій розвитку ВДЕ

"Сьогодні на ринку склалася непроста ситуація, Міністерство не може зволікати з подачею комплексу напрацьованих рішень, необхідних для усунення викликів, пов'язаних з питаннями підтримки відновлюваної енергетики", – йдеться в зверненні міністра.

Глава відомства стверджує, що його міністерство готове до конструктивної співпраці при доопрацюванні законопроекту як в парламенті, так і в рамках процедури медіації, однак не може затягувати з усуненням загроз енергосистемі країни.

Такими погрозами Оржель, зокрема, назвав високу вартість виробленої ВДЕ електроенергії і обмежені можливості для їх інтеграції в енергосистему в зв'язку з негарантованим графіком виробництва електроенергії.

У зв'язку з цим Оржель звернувся до глави Центру вирішення спорів і переговорів Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірку Бушля з проханням прискорити медіацію з інвесторами поновлюваних джерел енергії.

За його прогнозами, обсяг додаткової надбавки до ціни на електроенергію в рамках "зеленого" тарифу в 2020 році перевищить 30 млрд грн і надалі буде збільшуватися. При цьому міністр прогнозує дефіцит компанії "Гарантований покупець" в цьому році на рівні 19 млрд грн.

Виходом із ситуації і дієвим механізмом розвитку ВДЕ в Україні Оржель вважає впровадження "зелених" аукціонів. За його словами, міністерство зацікавлене і вживає всі необхідні заходи для прискорення введення аукціонної моделі підтримки ВДЕ і забезпечення її ефективності для інвесторів, споживачів і енергосистеми в цілому.

Разом з тим, зазначив Оржель, впровадження аукціонів і визначення квот гальмує передбачений законодавством перехідний період для реалізації проектів за "зеленим" тарифом.

Він також додав, що в умовах затягування медіації потужності ВДЕ за "зеленим тарифами" продовжують зростати, загострюючи проблему. За його словами, в січні-лютому вони збільшилися ще на 440 МВт – до 6,8 ГВт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що генеральний директор компанії NBT Ukraine Магнус Йохансен заявив, що зниження "зелених" тарифів Міністерством енергетики ставить під загрозу іноземні інвестиції в країну.

У світі придумали їстівний стакан для кави! Читайте "зелені" новини в Telegram GreenOboz

Автор
Алекс Шухарт
Особа
Олексій Оржель
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Зелені тарифи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги