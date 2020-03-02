Для оплаты электричества по "зеленому" тарифу Украине нужно более 30 млрд грн

В Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества, отмечают представители ведомства.

"Учитывая объем договоров, которые "Гарантированный покупатель" заключил с кандидатами в производители по "зеленому" тарифу, в 2020 году может произойти стремительный рост объемов производства электроэнергии из ВИЭ. По оценкам экспертов, общая "зеленая" генерация может превысить 12 млрд кВт*ч, за которую "ГарПок" должен будет заплатить около 58 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Если же стоимость электроэнергии по "зеленому" тарифу достигнет 58 млрд грн, от ее реализации можно будет теоретически получить 24 млрд грн. С учетом 3 млрд грн прибыли "Гарантированного покупателя" дефицит средств для расчетов достигнет 31 млрд грн.

В компании напомнили, что разницу между стоимостью электроэнергии по "зеленому" тарифу и доходами "Гарантированного покупателя" обязан покрывать оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго".

"Таким образом, недостаток средств для оплаты услуги является дефицитом оператора системы передачи, что в свою очередь делает невозможным полные и своевременные расчеты "Гарантированного покупателя" за электроэнергию по "зеленому" тарифу", – отмечается в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания "Гарантированный покупатель" на 73% оплатила электричество из возобновляемых источников энергии, произведенное в декабре 2019 года.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram