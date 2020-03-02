Инвесторы обрушились на правительство с критикой из-за снижения "зеленого тарифа"

Генеральный директор компании NBT Ukraine Магнус Йохансен заявил, что снижение "зеленых" тарифов Министерством энергетики ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну.

Об этом он заявил после выступления заместителя министра Константина Чижика на Украинском энергетическом форуме, передает РБК-Украина. По словам Йохансена, бизнес расценивает действия Минэкоэнерго, которое передало в парламент новый законопроект о реструктуризации "зеленых" тарифов без обсуждения с инвесторами, как отказ от диалога по “зеленому” тарифу.

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По словам Йохансена, действия министерства идут в разрез с заявлениями украинских властей о ведении диалога (медиации) с представителями энергетического сообщества. Инвесторы встревожены подобным поведением руководства Украины, подчеркивают представители энергетического бизнеса.

"Мы шокированы позицией министерства и тем, что она озвучена публично сейчас. Ведь медиация продолжалась. Такие действия ставят под угрозу иностранные инвестиции в Украину. Необходим был диалог всех сторон для поиска решения, поэтому мы пошли на медиацию. Однако если у вас нет возможности вести диалог всех сторон, то иностранный бизнес никогда не будет работать в Украине", – резюмировал инвестор.

Напомним, 27 февраля заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик презентовал новую версию по урезанию "зеленых" тарифов во время Украинского энергетического форума.

Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% – для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% – для СЭС мощностью более 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет. Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды обсуждает с инвесторами объектов возобновляемой энергетики компромисс по размеру "зеленых" тарифов в Украине.

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