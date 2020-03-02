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2 марта • обновлено в 15:55
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Инвесторы обрушились на правительство с критикой из-за снижения "зеленого тарифа"

1.6т
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Генеральный директор компании NBT Ukraine Магнус Йохансен заявил, что снижение "зеленых" тарифов Министерством энергетики ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну.

Об этом он заявил после выступления заместителя министра Константина Чижика на Украинском энергетическом форуме, передает РБК-Украина. По словам Йохансена, бизнес расценивает действия Минэкоэнерго, которое передало в парламент новый законопроект о реструктуризации "зеленых" тарифов без обсуждения с инвесторами, как отказ от диалога по “зеленому” тарифу.

"Отказ от диалога!" Инвесторы обрушились на правительство с критикой из-за снижения "зеленого тарифа"

kyivpost.com

По словам Йохансена, действия министерства идут в разрез с заявлениями украинских властей о ведении диалога (медиации) с представителями энергетического сообщества. Инвесторы встревожены подобным поведением руководства Украины, подчеркивают представители энергетического бизнеса.

"Мы шокированы позицией министерства и тем, что она озвучена публично сейчас. Ведь медиация продолжалась. Такие действия ставят под угрозу иностранные инвестиции в Украину. Необходим был диалог всех сторон для поиска решения, поэтому мы пошли на медиацию. Однако если у вас нет возможности вести диалог всех сторон, то иностранный бизнес никогда не будет работать в Украине", – резюмировал инвестор.

Напомним, 27 февраля заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик презентовал новую версию по урезанию "зеленых" тарифов во время Украинского энергетического форума.

Представленный вариант предусматривает для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа в виде его снижения: на 15% – для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% – для СЭС мощностью более 50 МВт.

При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. Со своей стороны для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет. Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды обсуждает с инвесторами объектов возобновляемой энергетики компромисс по размеру "зеленых" тарифов в Украине.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия Зеленые тарифы
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Исаев Денис
Исаев Денис
Что это за инвесторы, которых правительство должно субсидировать, переплачивая за покупаемую продукцию, при это рабочих мест эти инвесторы практически не создают, то есть налог от них мизер.
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