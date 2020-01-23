Чистые и "бесплатные": в Европе установят кардинально новые зарядки для электромобилей

Нефтегазовый концерн Total установит в Нидерландах 20 тыс. зарядных пунктов для "заправки" электромобилей, причем энергия для них будет подаваться из возобновляемых источников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Согласно договору, который Total подписал с правительством страны, зарядные станции появятся в провинциях Северная Голландия, Флеволанд и Утрехт.

Зарядная станция для электромобилей pv-magazine.com

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"Контракт направлен на удовлетворение быстрорастущего спроса на услуги по зарядке электромобилей в Нидерландах. Новая сеть зарядных станций охватит регион с населением 3,2 миллиона жителей и 15% нынешнего спроса на электромобили в Нидерландах", – говорится в сообщении компании.

Важно отметить, что электроэнергия, которую Total Netherlands будет поставлять для зарядки электромобилей, будет на 100% получена из возобновляемых источников энергии и выработана в стране. Кроме того, Total будет работать над технологией "умной зарядки", которая обеспечивает стабильное управление сетью в периоды высокого потребления электроэнергии, и эффективную и устойчивую зарядку, когда стоимость энергии является более доступной.

В будущем концерн планирует установить 150 тысяч пунктов зарядки электромобилей в Европе к 2025 году и стать ведущим игроком в бизнесе электрической мобильности. Для этого в 2018 году Total приобрёл компанию G2mobility, которая занималась передовыми решениями в области зарядки электромобилей.

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