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17 января • обновлено в 13:06
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Audi построит глобальную сеть зарядных станций для электрокаров в Европе

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Компания Audi инвестировала $100 млн в создание сети зарядных станций для электромобилей на территории Европы и за ее пределами.

Об этом сообщает AutomotiveWorld. По данным издания, в ближайшие годы компания планирует установить более 4500 точек зарядки для электромобилей.

Зарядная станция

Зарядная станция

automotiveworld.com

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"Благодаря установке нескольких тысяч зарядных станций, Audi планирует внести свой вклад в глобальный переход транспорта на возобновляемые источники энергии. К 2020 году планируется оснастить каждое десятое парковочное место возможностью зарядки для электрокаров", – говорится в сообщении компании.

Согласно планам Audi, в рамках проекта тысячи пунктов зарядки изначально появятся на территории Германии и Бельгии. Кроме того, инфраструктура для зарядных станций будет также создана на заводах компании в Ингольштадте и в мексиканском городе Сан-Хосе-Чьяпа.

"Концепция зарядки в таких масштабах пока уникальна в Германии и требует тщательной подготовки и в значительной степени независимого управления энергопотреблением. Поэтому в компании создана отдельная команда, которая готовит и структурирует концепцию реализации. Она отвечает за планирование всей стратегии, инвестиций и концепции, а также управляет постройкой и эксплуатацией инфраструктуры зарядки, а также выставлением счетов за процедуры зарядки на объектах Audi", – отмечает издание.

На данный момент общая мощность установленных зарядных станций Audi в ряде городов Европы достигает 21 МВт. Сюда входят 600 зарядных точек с выходной мощностью до 22 кВт и 60 зарядных устройств постоянного тока с выходной мощностью от 50 до 350 кВт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Tesla планирует установить в Украине как минимум три сверхмощные зарядные станции Tesla Supercharger.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Теги
Green Oboz электромобили
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