Чисті та "безкоштовні": в Європі встановлять кардинально нові зарядки для електромобілів

Нафтогазовий концерн Total встановить в Нідерландах 20 тис. зарядних пунктів для "заправки" електромобілів, причому енергія для них буде подаватися з поновлюваних джерел.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії. Згідно з угодою, яку Total підписав з урядом країни, зарядні станції з'являться в провінціях Північна Голландія, Флеволанд і Утрехт.

Зарядна станція для електромобілів pv-magazine.com

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"Контракт спрямовано на задоволення швидко зростаючого попиту на послуги із зарядки електромобілів в Нідерландах. Нова мережа зарядних станцій охопить регіон з населенням 3,2 мільйона жителів і 15% нинішнього попиту на електромобілі в Нідерландах", – йдеться в повідомленні компанії.

Важливо відзначити, що електроенергія, яку Total Netherlands буде поставляти для зарядки електромобілів, буде на 100% отримана з відновлюваних джерел енергії та вироблена в країні. Крім того, Total буде працювати над технологією "розумної зарядки", яка забезпечує стабільне управління мережею в періоди високого споживання електроенергії, і ефективну та стійку зарядку, коли вартість енергії є більш доступною.

У майбутньому концерн планує встановити 150 тисяч пунктів зарядки електромобілів в Європі до 2025 року і стати провідним гравцем в бізнесі електричної мобільності. Для цього в 2018 році Total придбав компанію G2mobility, яка займалася передовими рішеннями в області зарядки електромобілів.

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