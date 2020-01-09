В Украине появятся сверхмощные зарядные станции Tesla Supercharger

Компания Tesla планирует установить в Украине несколько зарядных станций Supercharger для электромобилей.
Об этом в Facebook сообщает основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида. По его данным, на территории Украины изначально установят сразу три станции.
Зарядная станция Tesla Supercharger
tesla.com
"Мне известно, где точно в Украине будет стоять первый Tesla Supercharger и второй и третий. И даже знаю точную дату открытия первого. Но сказать не могу", – заявил Шимоне-Давида.
Пока неизвестно, какого типа станции будут установлены в Украине. К примеру, в Калифорнии в 2019 году были установлены Tesla Supercharger третьей версии, V3, мощностью 250 кВт. С их помощью владельцы Model 3 с увеличенным пробегом на одной зарядке могут за 15 минут зарядить аккумулятор на 290 км пробега, Model S за это же время зарядится на 210 км, а Model X – на 185 км.
В данный момент в Европе в основном установлены станции мощностью до 120 кВт. Они позволяют одновременно заряжать до 10 электрокаров
При этом в комментариях Шимоне-Давида все-таки сообщил, что открытие состоится в первом квартале 2020 года. Также мужчина отметил на предположения читателей о городе, в котором разместят зарядные станции, и опроверг версию с Житомиром.
Дополнительно мужчина подчеркнул, что следующим шагом компании Tesla станет открытие официального представительства в Украине.
"Tesla понимает эту необходимость не меньше нас. Но пока хватает и Варшавы в крайних случаях. Никто не жалуется", – сообщил он.
Отметим, что ближайшее к Украине представительство Tesla в Варшаве было открыто в 2019 году. При этом ближайшие к Украине зарядные станции Tesla также находятся в Польше.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США Tesla показала новый тип мобильных зарядных станций Supercharger, которые используют заряд хранилищ энергии Megapack.
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