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19 февраля • обновлено в 10:54
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Зеленый рай: в Эмиратах остров для туристов перевели на плавучую энергию солнца

1.1т
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Компания Enerwhere в Объединенных Арабских Эмиратах создала плавучую солнечную электростанцию на курортном острове Нурай.

Об этом пишет Guld News. На такой необычный шаг инженеры пошли из соображений экономии места на территории острова.

Пилотная солнечная электростанция Enerwhere

Пилотная солнечная электростанция Enerwhere

gulfnews.com

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Пилотная СЭС, мощность которой составляет 80 кВт, станет важным тестовым примером для аналогичных проектов в регионе. Исторически эти территории очень сильно зависели от доходов, полученных от добычи нефти и газа, отмечает издание.

Дубайские искусственные острова и часть Мальдивских островов также могут извлечь выгоду из плавучей солнечной станции. Таким образом можно получать "зеленое" электричество, не жертвуя драгоценной пляжной землей.

"Установка и обслуживание солнечных панелей на море стоит дорого, примерно в три раза дороже, чем наземные проекты. Но для такого курортного острова, как Нурай, это все же гораздо лучше, чем покупать ценную пляжную недвижимость, за которую туристы готовы платить гораздо больше", – заявил главный исполнительный директор Enerwhere Стефан Макштейн.

Бороться с волнами и коррозией на море гораздо сложнее технически, чем установить солнечные панели на крыше или в пустыне, продолжает Стефан Макштейн.

"Проект предоставит полезную информацию о преимуществах размещения солнечных панелей в море. Отраженный свет от поверхности моря и естественное охлаждение воды, омывающей панели, могут повысить эффективность плавучих СЭС в условиях Ближнего Востока, где подобные проекты страдают от перегрева", – уверен эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Дубае построят солнечную электростанцию мощностью 900 МВт при заявленной цене в 1,7 цента за КВт/ч, что станет абсолютным мировым рекордом.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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