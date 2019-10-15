В Эмиратах поставили впечатляющий рекорд по добыче солнечной энергии

В Дубае выбрали подрядчика, который построит солнечную электростанцию мощностью 900 МВт при заявленной цене в 1,7 цента за КВт/ч, что станет абсолютным мировым рекордом.

Об этом изданию Bloomberg сообщил главный исполнительный директор управления Дубая по электричеству и водоснабжению (DEWA) Саид Мохаммед аль-Тайер. По его словам, данные подрядчика не оглашаются до проведения полной проверки тендера.

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По словам чиновника, станция станет пятым объектом строящегося в пустыне за чертой города солнечного парка имени Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, который к 2030 году будет иметь 5 ГВт установленной мощности, если DEWA завершит его в соответствии с планом.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, в конце 2018 года Объединенные Арабские Эмираты, вышли на "солнечную мощность" в 594 Мвт, что существенно больше, чем в любой другой стране региона Персидского залива.

Дубай намерен существенно снизить зависимость от нефти и газа в энергетическом секторе и к 2020 году обеспечивать 7% своей потребности в электроэнергии за счет солнечных установок, а к 2050 году 75% источников энергии должны получаться из возобновляемых источников, на что правительство хочет потратить $22 млрд.

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