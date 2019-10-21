Плавучий электрогенератор: в Европе открылась необычная солнечная электростанция: видео

На юге Франции около коммуны Пьоленк заработала самая большая плавучая солнечная электростанция в Европе O’MEGA1 мощностью 17 МВт.

Об этом пишет Euractiv. Согласно сообщению издания, станция расположена на месте старого карьера, заполненного водой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электростанция O’MEGA1 usinenouvelle.com

Работы по созданию станции O’MEGA1 начались в 2014 году усилиями компании Akuo. Ожидается, что за год станция будет снабжать электроэнергией более 4700 жилых домов.

Благодаря этому в атмосферу не попадет порядка 1900 тонн вредных выбросов СО2. При этом принять участие в финансировании проекта могут физические лица, проживающие в регионе.

Солнечная электростанция O’MEGA1 liputan6.com

Солнечная электростанция O’MEGA1 liputan6.com

Солнечная электростанция O’MEGA1 liputan6.com

"Открывая крупнейшую в Европе плавучую солнечную электростанцию, мы показываем, что борьба с изменением климата требует коллективных усилий. Цель этого проекта состоит в том, чтобы побудить заинтересованных граждан оказать финансовое содействие", – заявил соучредитель компании Akuo Energy Эрик Скотто.

Солнечная электростанция O’MEGA1 liputan6.com

Солнечная электростанция O’MEGA1 liputan6.com

Также компания Akuo Energy совместно с независимым поставщиком электроэнергии Plüm Energie создала особую экологическую маркировку "гарантированное зеленое электричество". Таким образом потребители могут гордится тем, что получают произведенную сугубо во Франции возобновляемую энергию.

Солнечная электростанция O’MEGA1 liputan6.com

Солнечная электростанция O’MEGA1 liputan6.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Дубае построят солнечную электростанцию мощностью 900 МВт при заявленной цене в 1,7 цента за КВт/ч, что станет абсолютным мировым рекордом.

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