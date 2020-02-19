Зелений рай: в Еміратах острів для туристів перевели на плавучу енергію сонця

Компанія Enerwhere в Об'єднаних Арабських Еміратах створила плавучу сонячну електростанцію на курортному острові Нурай.

Про це пише Guld News. На такий незвичайний крок інженери пішли з міркувань економії місця на території острова.

Пілотна сонячна електростанція Enerwhere gulfnews.com

Пілотна СЕС, потужність якої складає 80 кВт, стане важливим тестовим прикладом для аналогічних проектів в регіоні. Історично ці території дуже сильно залежали від доходів, отриманих від видобутку нафти і газу, зазначає видання.

Дубайські штучні острови і частина Мальдівських островів також можуть отримати вигоду з плавучої сонячної станції. Таким чином можна отримувати "зелену" електрику, не жертвуючи дорогоцінною пляжною землею.

"Установка і обслуговування сонячних панелей на морі коштує дорого, приблизно в три рази дорожче, ніж наземні проекти. Але для такого курортного острова, як Нурай, це все ж набагато краще, ніж купувати цінну пляжну нерухомість, за яку туристи готові платити набагато більше" , – заявив головний виконавчий директор Enerwhere Стефан Макштейн.

Боротися з хвилями і корозією на морі набагато складніше технічно, ніж встановити сонячні панелі на даху або в пустелі, продовжує Макштейн.

"Проект надасть корисну інформацію про переваги розміщення сонячних панелей у морі. Відбите світло від поверхні моря і природне охолодження води, що омиває панелі, можуть підвищити ефективність плавучих СЕС в умовах Близького Сходу, де подібні проекти страждають від перегріву", – впевнений експерт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Дубаї побудують сонячну електростанцію потужністю 900 МВт при заявленій ціні в 1,7 цента за кВт/год, що стане абсолютним світовим рекордом.

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