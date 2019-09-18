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18 сентября • обновлено в 13:12
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/ Солнечная энергетика

На юге Украины построят плавучую станцию: активисты бьют тревогу из-за радиации

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В акватории Каховского водохранилища на территории Покровского сельского совета построят плавучую солнечную электростанцию, рядом с которой также разместят ветрогенераторы.

Об этом сообщает локальный портал Nikopol News, который ссылается на распоряжение экс-главы районной государственной администрации Никопольского района Олега Кириченко.

На юге Украины построят плавучую станцию: активисты бьют тревогу из-за радиации

thestar.com

Новости
Тысячи смертей: в США узнали о жутком свойстве крупнейшей солнечной станции

Строительством проекта займется энергетическая компания "Ривер Винд Юкрейн" из Днепра.

Обе станции планируют установить на участке, который относится к водному государственному фонду площадью 8000 га.

В рамках проекта авторы проекта проведут анализ возможности постройки ветровой и солнечной электростанций, а также установки плавающих фотоэлектрических панелей.

По данным местных властей, для согласования проекта также проведут общественные слушания.

"При этом среди активистов высказываются опасения, что строительные работы поднимут со дна хранилища радиоактивный ил", - отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как солнечная электростанция в США во время работы убивает тысячи птиц.

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Темы
Солнечные панели Ветрогенераторы
Место
Украина
Тег
альтернативная энергетика
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руденко евгений
руденко евгений
кто такие "активисты"? очередной раз бабло хотят срубить?
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