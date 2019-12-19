Ученые из IBM создали аккумулятор на основе материалов из морской воды

В США ученые из компании IBM разработали аккумулятор на основе материалов, полученных из морской воды.

Главным отличием батарей нового типа станет отсутствие никеля и кобальта, добыча которых связана с вредом для экологии, говорится в блоге научно-исследовательской лаборатории компании. Для реализации проекта исследователи заключили соглашения с Mercedes-Benz, поставщиком батарей Central Glass и производителем батарей Sidus.

Лаборатория IBM ibm.com

По данным IBM, аккумуляторы нового типа могут превзойти существующие литий-ионные (Li-ion) батареи по цене, скорости зарядки, удельной мощности и энергоэффективности. Такая батарея менее огнеопасна, благодаря чему ее можно использовать в самолётах, электромобилях и энергосистемах, отмечают авторы.

В новом источнике питания используются три новых запатентованных материала. Эта уникальная комбинация способна подавлять образование огнеопасных частиц металлического лития во время зарядки, что снижает вероятность возгорания аккумулятора.

Лаборатория IBM ibm.com

"Мощная научная инфраструктура IBM позволит нам решать связанные с созданием аккумуляторов проблемы на молекулярном и атомарном уровнях. Благодаря этому фундаменту мы удерживаем лидерство во многих областях", – отметили в компании.

В дальнейших планах группы исследователей – разработка аккумулятора, повышение его производительности с помощью искусственного-интеллекта и поиск ещё более безопасных и высокопроизводительных материалов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Англии авиакомпания Bye Aerospace и производитель батарей Oxis Energy начали тесты топливных элементов нового типа, которые планируют использовать в электрических самолетах.

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