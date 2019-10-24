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24 октября • обновлено в 12:06
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/ Солнечная энергетика

Дешевле и мощнее: ученые резко улучшили солнечные батареи

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Ученые в США повысили эффективность солнечных панелей при помощи частиц, которые ускоряют преобразование энергии солнечного света.

Об этом говорится в публикации на сайте Университета штата Пенсильвания. По словам исследователей, эта технология поможет в будущем существенно удешевить стоимость производства фотоэлементов.

thetartan.org

thetartan.org

Солнечный фотоэлемент на основе перовскита

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"Полученные результаты дают нам возможность разрабатывать более дешевые и более экологические чистые технологии на основе биоперовскитовых солнечных элементов. В будущем мы можем существенно удешевить процесс создания солнечных элементов, заменив дорогостоящие химические вещества на относительно более дешевые природные материалы", – заявил заместитель вице-президента по исследованиям и профессор материаловедения лаборатории Шашанк Прия.

Стоит отметить, что солнечные панели на основе перовскита являются более эффективными, чем кремниевые панели. Они более дешевые и обладают более высоким коэффициентом фотоэлектрического преобразования. К недостаткам перовскитовых элементов относится их нестабильность и достаточно высокая скорость деградации – примерно через полгода работы панели теряют 1/5 своих характеристик.

Фотоэлемент на основе перовскита

Фотоэлемент на основе перовскита

swiftsolar.com/

Сегодня солнечные элементы на основе перовскита способны преобразовывать от 22 до 23% солнечного света в электричество. Исследователи обнаружили, что добавление белка бактериородопсина к перовскитным солнечным элементам повышает их эффективность на 14-17%.

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Технология работает благодаря механизму переноса энергии FRET, который лежит в основе фотосинтеза. По словам ученых, его принцип можно использовать для создания технологии беспроводной передачи энергии и даже для обмена информации.

"Мы используем этот механизм, чтобы попытаться создать биотехнологию, которая сможет превзойти по функциональности неорганические или органические соединения", – заявил представитель группы исследователей Субхабрата Дас, который участвовал в исследовании, будучи докторантом в Колумбийском университете.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине на предприятии в Киеве украинский производитель создает солнечные панели.

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Темы
Солнечные панели Исследование ученых
Место
США
Тег
альтернативная энергетика
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