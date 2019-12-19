Вчені з IBM створили акумулятор на основі матеріалів з морської води

У США вчені з компанії IBM розробили акумулятор на основі матеріалів, отриманих з морської води.

Головною відмінністю батарей нового типу стане відсутність нікелю і кобальту, видобуток яких пов'язаний зі шкодою для екології, говориться в блозі науково-дослідної лабораторії компанії. Для реалізації проекту дослідники домовились про співробітництво з Mercedes-Benz, постачальником батарей Central Glass і виробником батарей Sidus.

Лабораторія IBM ibm.com

За даними IBM, акумулятори нового типу можуть перевершити існуючі літій-іонні (Li-ion) батареї за ціною, швидкостю зарядки, потужністю та енергоефективністю. Така батарея буде менш вогненебезпечна, завдяки чому її можна використовувати в літаках, електромобілях і енергосистемах, відзначають автори.

У новому джерелі живлення використовуються три нових запатентованих матеріали. Ця унікальна комбінація здатна пригнічувати утворення вогненебезпечних частинок металевого літію під час зарядки, що знижує ймовірність загоряння акумулятора.

Лабораторія IBM ibm.com

"Потужна наукова інфраструктура IBM дозволить нам вирішувати пов'язані зі створенням акумуляторів проблеми на молекулярному і атомарному рівнях. Завдяки цьому фундаменту ми утримуємо лідерство в багатьох областях", – відзначили в компанії.

У подальших планах групи дослідників – розробка акумулятора, підвищення його продуктивності за допомогою штучного-інтелекту і пошук ще більш безпечних і високопродуктивних матеріалів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Англії авіакомпанія Bye Aerospace і виробник батарей Oxis Energy почали тести паливних елементів нового типу, які планують використовувати в електричних літаках.

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