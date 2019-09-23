Знмениті Porsche Panamera і Cayenne стануть електричними: що про це відомо

Компанія Porsche планує в майбутньому повністю поміняти концепцію своїх бестеллерів, Cayenne та Panamera, і перетворити їх в електромообілі.
Про це повідомив фінансовий директор компанії Porsche Лутц Мешке, пише видання Electrive. Також в компанії планують частково електрифікувати культовий Porsche 911, який став одним із символів гламурного способу життя після серіалу "Californication".
Porsche Cayenne і Porsche Panamera
zigwheels.com
Варто відзначити, що компанія демонструє вкрай обережний оптимізм щодо "електричного" майбутнього своїх найзнаменитіших моделей - генеральний директор компанії Олівер Блум розглядає акумулятори в якості елементів живлення для своїх електромобілів лише з с2025 року.
"І навіть тоді ми плануємо їх випуск в дуже невеликих серіях", - зазначив він.
Керівництво німецького автовиробника також розглядає концепцію електрифікації наступного покоління 718 Boxster і 718 Cayman.
Porsche 718 Boxster
motor1.com
Porsche 718 Cayman
porschesouthbay.com
За даними прес-служби компанії, відповідні прототипи вже проходять випробування, причому якщо Porsche залишиться задоволена тестами 718 серії, то вона буде запущена вже в 2022 році.
Крім того, Porsche вже вирішила з початку наступного десятиліття випустити наступне покоління Macan в форматі електрокара.
Porsche Macan
motor1.com
Кросовер буде заснований на архітектурі PPE (Premium Platform Electric), розробленої спільно з Audi, і буде оснащений технологією 800 В.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в компанії Porsche вирішили "поставити на місце Tesla" за допомогою свого найшвидшого електрокара.
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