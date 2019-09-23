Головна Новини
23 вересня • оновлено в 10:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

Знмениті Porsche Panamera і Cayenne стануть електричними: що про це відомо

632 Читати матеріал російською

Компанія Porsche планує в майбутньому повністю поміняти концепцію своїх бестеллерів, Cayenne та Panamera, і перетворити їх в електромообілі.

Про це повідомив фінансовий директор компанії Porsche Лутц Мешке, пише видання Electrive. Також в компанії планують частково електрифікувати культовий Porsche 911, який став одним із символів гламурного способу життя після серіалу "Californication".

Porsche Cayenne і Porsche Panamera

Porsche Cayenne і Porsche Panamera

zigwheels.com

Новини
У США здійснили прорив у сфері перетворення бензинових авто на електрокари

Варто відзначити, що компанія демонструє вкрай обережний оптимізм щодо "електричного" майбутнього своїх найзнаменитіших моделей - генеральний директор компанії Олівер Блум розглядає акумулятори в якості елементів живлення для своїх електромобілів лише з с2025 року.

"І навіть тоді ми плануємо їх випуск в дуже невеликих серіях", - зазначив він.

Керівництво німецького автовиробника також розглядає концепцію електрифікації наступного покоління 718 Boxster і 718 Cayman.

Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Boxster

motor1.com

Porsche 718 Cayman

Porsche 718 Cayman

porschesouthbay.com

За даними прес-служби компанії, відповідні прототипи вже проходять випробування, причому якщо Porsche залишиться задоволена тестами 718 серії, то вона буде запущена вже в 2022 році.

Крім того, Porsche вже вирішила з початку наступного десятиліття випустити наступне покоління Macan в форматі електрокара.

Porsche Macan

Porsche Macan

motor1.com

Кросовер буде заснований на архітектурі PPE (Premium Platform Electric), розробленої спільно з Audi, і буде оснащений технологією 800 В.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в компанії Porsche вирішили "поставити на місце Tesla" за допомогою свого найшвидшого електрокара.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина
Теги
Porsche електромобілі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel