Знмениті Porsche Panamera і Cayenne стануть електричними: що про це відомо

Компанія Porsche планує в майбутньому повністю поміняти концепцію своїх бестеллерів, Cayenne та Panamera, і перетворити їх в електромообілі.

Про це повідомив фінансовий директор компанії Porsche Лутц Мешке, пише видання Electrive. Також в компанії планують частково електрифікувати культовий Porsche 911, який став одним із символів гламурного способу життя після серіалу "Californication".

Porsche Cayenne і Porsche Panamera zigwheels.com

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Варто відзначити, що компанія демонструє вкрай обережний оптимізм щодо "електричного" майбутнього своїх найзнаменитіших моделей - генеральний директор компанії Олівер Блум розглядає акумулятори в якості елементів живлення для своїх електромобілів лише з с2025 року.

"І навіть тоді ми плануємо їх випуск в дуже невеликих серіях", - зазначив він.

Керівництво німецького автовиробника також розглядає концепцію електрифікації наступного покоління 718 Boxster і 718 Cayman.

Porsche 718 Boxster motor1.com

Porsche 718 Cayman porschesouthbay.com

За даними прес-служби компанії, відповідні прототипи вже проходять випробування, причому якщо Porsche залишиться задоволена тестами 718 серії, то вона буде запущена вже в 2022 році.

Крім того, Porsche вже вирішила з початку наступного десятиліття випустити наступне покоління Macan в форматі електрокара.

Porsche Macan motor1.com

Кросовер буде заснований на архітектурі PPE (Premium Platform Electric), розробленої спільно з Audi, і буде оснащений технологією 800 В.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в компанії Porsche вирішили "поставити на місце Tesla" за допомогою свого найшвидшого електрокара.

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