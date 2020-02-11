Главная Новости
11 февраля • обновлено в 17:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Покупка водородной яхты Aqua за сотни миллионов: история с Биллом Гейтсом получила неожиданную развязку

2.4т
Читать материал на украинском

Дизайнерское бюро Sinot, которое является разработчиком концепта водородной яхты Aqua, опровергло факт продажи первого образца миллиардеру Биллу Гейтсу.

Об этом говорится на сайте компании. Производитель подчеркивает, что концепт, который был показан в Монако в 2019 году, создан "для вдохновения отрасли на создание лучшего будущего".

Концепт яхты Aqua от компании Sinot

Концепт яхты Aqua от компании Sinot

manners.nl

Новости
Зеленая энергетика начала активно использовать водород: как это работает

"У компании Sinot нет деловых отношений с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом, а также с кем либо из его представителей. Яхта Aqua является всего лишь проектом, который также не связан с миллиардером", – говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал со ссылкой на издание The Guardian, что Билл Гейтс стал первым заказчиком яхты Aqua, стоимость которой оценивается в $644 млн.

Судно должны были спустить на воду не ранее 2024 года, уточнял The Telegraph. При этом яхту должны были оснастить резервным дизельным двигателем из-за дефицита водородных заправок.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Билл Гейтс
Тег
Green Oboz
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
Хватит дрoчить, есть сайт реальных секс знакомств: анонимно, бесплатно, реальные девки, без шлюх и кидал и сами хотят секса. Сам лично не первую уже снимаю там, Регайся пока Бесплатно--~~-- https://veshok.com/259367
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги