Покупка водородной яхты Aqua за сотни миллионов: история с Биллом Гейтсом получила неожиданную развязку

Дизайнерское бюро Sinot, которое является разработчиком концепта водородной яхты Aqua, опровергло факт продажи первого образца миллиардеру Биллу Гейтсу.

Об этом говорится на сайте компании. Производитель подчеркивает, что концепт, который был показан в Монако в 2019 году, создан "для вдохновения отрасли на создание лучшего будущего".

Концепт яхты Aqua от компании Sinot manners.nl

"У компании Sinot нет деловых отношений с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом, а также с кем либо из его представителей. Яхта Aqua является всего лишь проектом, который также не связан с миллиардером", – говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал со ссылкой на издание The Guardian, что Билл Гейтс стал первым заказчиком яхты Aqua, стоимость которой оценивается в $644 млн.

Судно должны были спустить на воду не ранее 2024 года, уточнял The Telegraph. При этом яхту должны были оснастить резервным дизельным двигателем из-за дефицита водородных заправок.

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