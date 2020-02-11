Миллиардер из США станет первым владельцем водородной суперяхты

Американский миллиардер Билл Гейтс, состояние которого Forbes оценивает в $112 млрд, станет владельцем углеродно-нейтральной яхты Aqua, которая будет работать на водородном топливе.

Об этом сообщает The Guardian. Стоимость судна, которое разработала нидерландская компания Sinot, оценивается в $644 млн.

Концепт яхты Sinot guim.co.uk

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"Источником вдохновения стал стиль жизни разборчивого, дальновидного владельца. Яхта станет прорывом с точки зрения технологий, эстетики и дизайна", – заявил дизайнер Сандлер Синот.

Длина яхты составит 112 м. На пятипалубном судне смогут разместиться 14 гостей и 31 член экипажа.

Водородная яхта Aqua esquireme.com

Источником энергии станет жидкий водород, размещённый в двух 28-тонных резервуарах, охлаждённых до -253°С. В топливных элементах водород будет смешиваться с кислородом, а побочным продуктом станет вода. Топливо будет питать два двигателя мощностью 1 МВт.

Дизайн яхты вдохновлён океанскими волнами, в оформлении использовано много дерева и стекла. На судне будет павильон, две вип-каюты в минималистичном японском стиле с окнами от пола до потолка, вертолётная площадка, каскадный бассейн с панорамным видом и зона отдыха.

Водородная яхта Aqua esquireme.com

Для обогрева гостей на палубе будут установлены чаши, наполненные горючим гелем. Обычно в качестве топлива используются дерево или уголь.

Судно спустят на воду не ранее 2024 года, уточняет The Telegraph. Суперъяхта сможет развивать скорость в 17 узлов (более 30 км/ч) и проходить свыше 6000 км без дозаправки. Из-за дефицита водородных заправок судно оснастят резервным дизельным двигателем.

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