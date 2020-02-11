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11 лютого • оновлено в 17:25
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Купівля водневої яхти Aqua за сотні мільйонів: історія з Біллом Гейтсом отримала несподівану розвязку

2.5т
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Дизайнерське бюро Sinot, яке є розробником концепту водневої яхти Aqua, спростувало факт продажу першого зразка мільярдерові Біллу Гейтсу.

Про це йдеться на сайті компанії. Виробник підкреслює, що концепт, який був показаний в Монако в 2019 році, створено "для натхнення галузі на створення кращого майбутнього".

Концепт яхти Aqua від компанії Sinot

Концепт яхти Aqua від компанії Sinot

manners.nl

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"У компанії Sinot немає ділових відносин з співзасновником Microsoft Біллом Гейтсом, а також з ким-небудь із його представників. Яхта Aqua є всього лише проектом, який також не пов'язано з мільярдером", – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав з посиланням на видання The Guardian, що Білл Гейтс став першим замовником яхти Aqua, вартість якої оцінюється в $644 млн.

Судно повинні були спустити на воду не раніше 2024 року уточнював The Telegraph. При цьому яхту повинні були оснастити резервним дизельним двигуном через дефіцит водневих заправок.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Білл Гейтс
Тег
Green Oboz
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