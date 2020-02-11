Купівля водневої яхти Aqua за сотні мільйонів: історія з Біллом Гейтсом отримала несподівану розвязку

Дизайнерське бюро Sinot, яке є розробником концепту водневої яхти Aqua, спростувало факт продажу першого зразка мільярдерові Біллу Гейтсу.
Про це йдеться на сайті компанії. Виробник підкреслює, що концепт, який був показаний в Монако в 2019 році, створено "для натхнення галузі на створення кращого майбутнього".
Концепт яхти Aqua від компанії Sinot
manners.nl
"У компанії Sinot немає ділових відносин з співзасновником Microsoft Біллом Гейтсом, а також з ким-небудь із його представників. Яхта Aqua є всього лише проектом, який також не пов'язано з мільярдером", – йдеться в заяві компанії.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав з посиланням на видання The Guardian, що Білл Гейтс став першим замовником яхти Aqua, вартість якої оцінюється в $644 млн.
Судно повинні були спустити на воду не раніше 2024 року уточнював The Telegraph. При цьому яхту повинні були оснастити резервним дизельним двигуном через дефіцит водневих заправок.
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