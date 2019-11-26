Во Франции показали катамаран, который работает на водороде и ветрогенераторах

Компания Energy Observer во Франции показала проект морского судна, которое не использует при движении газ или дизельное топливо. Это катамаран Energy Observer, прототип которого уже показывает себя в Европе.

Катамаран при движении способен вырабатывать водород как "экологичное" топливо, на этом же топливе судно может осуществлять ход.

topwar.ru/

Его создание осуществлено на предприятии в Сен-Мало (Бретань, Франция). Для этого создана компания Energy Observer Developments, в которой трудятся 200 техников и инженеров.

Катамаран на водородном топливе совершенствуют в плане повышения мощность генерирующей установки. Окончательный вариант планируют создать в 2022 году. И этот проект хотят сделать инвестиционно привлекательным, чтобы впоследствии во французском регионе Бретань создать целое предприятие по производству так называемого "зелёного" водорода – топлива для различного рода "экологичных" двигателей. О стоимости проекта пока не сообщается.

На данный момент на "водородном" катамаране установлены "ветряки" (электрогенерирующие "паруса" "Ocean Wings") особой конструкции для дополнительной выработки электроэнергии. При этом конструкция таких "парусов" "водородного" катамарана, как видно по фото, может быть различной. В дополнение к этому поверхность прототипа судна покрывается солнечными батареями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что использование водорода в качестве энергоносителя позволит упростить интеграцию возобновляемой энергетики в промышленные и бытовые процессы.

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