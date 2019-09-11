В Украине взорвался рынок электрокаров: выдержат ли зарядки нагрузку

Электрокары становятся все более популярными в Украине. Однако достаточно скромное по европейским меркам количество зарядных станций для электромобилей все еще может отпугнуть потенциальных покупателей. Можно ли выехать из Киева в Одессу на электрокаре и не заглохнуть, учитывая, что в среднем е-мобиль заряжается от 2,3 часов до 7-8 в зависимости от зарядки - читайте в материале OBOZREVATEL

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Согласно данным портала Hevcars, с начала 2019 года в Украине насчитывается 6500 электромобилей. Приветствовали развитие зарядной инфраструктуры и в профильном министерстве. Там вообще надеются, что к 2030 году 75% автопарка Украины будут составлять электрокары.

Если верить цифрам, то всего в Украине насчитывается 2 054 зарядные станции. Много ли это? В какой-то мере да, потому что пять лет назад число зарядных станций было 38, то есть в 60 раз меньше.

На данный момент ясно одно - цифровая инфраструктура в Украине развивается, что не может не радовать, и количество е-авто стремительно растет. Вероятно, когда-то мы заживем в стране, где всем будет всего хватать, и мы спокойно будем двигаться в одну ногу с ведущими европейскими странами, ездить на электрокарах и спокойно без очереди их заряжать, так как мест будет достаточно.

В то же время государство, с одной стороны, стремится поощрить развитие рынка е-мобилей, с другой в законопроекте перекладывает ответственность за установку заправок для электромобилей на частных лиц.

На платных паркоместах 5 процентов территории должны быть готовы к оборудованию таких станций. Эксперты отмечают, что это похоже на бюрократическую формулировку, которая не прописывает механизмов, как именно это будет установлено. Например, владелец парковки может брать деньги за услугу “парковка”, но в статье его расходов не предусмотрена услуга “зарядка электромобиля”. Парковщик не имеет права брать деньги за подзарядку авто.

Зарядные EV-станции в Украине

Решение этой проблемы предусмотрели в Офисе эффективного регулирования: когда украинец приедет зарядить свой электромобиль на заправку, в его чеке могут быть указаны две "цены" — за доступ к инфраструктуре (непосредственно к зарядной станции) и за киловатт-час, сообщает autonews.

Не хватает зарядок: везет только городам-миллионникам

Бытует мнение, что нормальная сеть зарядок для е-мобилей есть только в крупных городах и на автомагистралях. Так, например, первые зарядные станции быстрой подзарядки уже появились в дилерской сети Mitsubishi в Киеве, Днепре и Харькове - городах-миллионниках. Кстати, это не удивительно, потому что по статистике МВД около 56% электрокаров зарегистрированы в Киеве, Одессе и Харькове.

Александр Амелькин из Octa Energy подтверждает, что в черте Киева проблема с зарядными станциями решена, а на периферии с этим обстоит сложнее.

“В Украине не хватает скоростных станций на трассах. По направлению в Одессу и Львов они уже поставлены, но для комфортного передвижения по Украине этого недостаточно”, - отмечает Александр Амелькин.

По мнению эксперта, Украина не готова к росту е-мобилей, просто напросто те силовые линии, которые у нас есть с 50-х годов не готовы к большому количеству зарядных станций, особенно к перспективе этого. Ёмкости аккумуляторов растут, соответственно токи заряда тоже будут расти.

“На законодательном уровне сейчас сделали только первый шаг к тому, чтобы упорядочить этот процесс. По крайней мере заставили нарисовать разметку под зарядные станции, запретили владельцам обычных машин парковаться на зарядной станции. Но как такового цивилизованного рынка зарядных станций или зарядной инфраструктуры нет, даже нет в законодательстве понятия, что такое зарядная станция, как она регулируется, какие требования к ней выдвигаются”, – отмечает эксперт.

По его словам, сейчас собирается группа энтузиастов и участников рынка электромобилей, которые будут разрабатывать новый законопроект, в котором учтут все спорные моменты.

99% станций, которые установлены в Украине, - это зарядные станции, которые построены на частной территории. В нашей стране, отмечает эксперт, очень сложно получить разрешение на подключение зарядной станции на муниципальной территории. Проект подключения будет стоить в десятки раз дороже, чем сама станция, плюс добавляются затраты на подключение.

Зарядные станции сейчас установлены на территории торговых комплексов, магазинов, торговых точек, частных владений. Производители зарядных станций пытаются двигать процессы цифровизации автомобильной инфраструктуры в Украине по тому направлению, в котором живет Европа и весь цивилизованный мир, но у них свое видение этого процесса: общего пути нет и законом оно не урегулировано.

Также недавно крупная украинская энергетическая сеть оснастила заправки такими зарядками по трассе Киев-Одесса и даже запустила проект, в котором тестируют путь на электрокаре из одного города в другой. Это впервые крупный энергетический холдинг занимается такой проблемой и в принципе сам не сможет решить. Каждый в этой отрасли танцует, как хочет.

Как устроены зарядные станции для электрокаров

В Украине исторически сложилось, рассказывает директор по продажам комплектующих для зарядных станций Антон Пуртов, что существует много зарядных систем американского типа, ведь завозились подержанные авто из США, также есть китайские и европейские. То есть не все заправки одинаковые, а также время зарядки е-мобиля рассчитать сходу сложно.

В то же время, одним из самых ходовых авто является Nissan Leaf . По отзывам водителей, заряда им на таком авто хватает на 150 км. Если на протяжении дня подзаряжаться, то может хватить на 250 км. Для длительной поездки на электрокаре придется несколько раз заряжаться. Зарядить такое авто на 80%, например, стоит 100 гривен.

До появления в Украине скоростных зарядных станций, владельцы электрокаров заряжали свои авто дома. Даже сейчас с ростом количества е-мобилей, количество скоростных станций в Украине мизерно. Например, на счету украинской сети “Автоентерпрайз” из 1417 станций только 161 быстрая.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Европе популярные производители авто вложились в масштабный проект зарядных станций.

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