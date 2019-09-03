1600 км на одном заряде: в США разработали "убийцу" Tesla

Американские изобретатели из компании Aptera заявили, что работают над созданием электрокара, который получит батарею емкостью 100 кВт*ч и запас хода на 1600 км без подзарядки.

Основатель компании Крис Энтони уверяет, что в случае сбора достаточных средств для разработки прототип попадет на рынок в 2022 году, сообщает профильное издание IEEE.org

По замыслу создателей, у электрокара будет три колеса и сверхлёгкий комбинированный корпус с аэродинамикой, основанной на концепциях аэрокосмической отрасли.

Базовая модель будет оснащена аккумулятором на 40 кВт*ч, который обеспечит прототипу запас хода на 650 км, причем ближайший аналог, Nissan Leaf, с батареей такой же емкости обладает запасом хода всего на 270 км.

Прототип электромобиля Aptera aptera.us

Компания Aptera была основана в 2006 году и в прошлый раз собрала $24 млн на создание своих первых моделей, однако после продажи 2 тысяч экземпляров создатели получили всего 60 тыс. заявок на электромобиль Aptera 2E, после чего владельцы вернули вклады, ликвидировали активы и в 2011 году объявили о закрытии компании.

С тех пор, подчеркивают инженеры, аккумуляторы стали дешевле и намного доступнее, поэтому авторы хотят воспользоваться новыми технологиями и сверхлёгкими компонентами.

Сейчас компании нужно $2,5 млн, которые создатели планируют получить от венчурных капиталистов и пользователей краудфандинговой платформы WeFunder - этой суммы хватит для создания трёх прототипов в 2020 году.

Впоследствии Aptera намерена продать более 11 тыс. экземпляров по цене от $34 до $59 тыс.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Tesla появился сильнейший конкурент: электрокар Маска уступил позицию лидера.

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