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3 сентября • обновлено в 16:05
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Впервые в истории: рынок электромобилей совершил непредсказуемый скачок

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Мировая динамика продаж электромобилей впервые в истории показала падение после того, как правительство Китая прекратило субсидировать рынок.

Об этом говорится в отчетности аналитиков американской инвестиционной компании Sanford C.Bernstein, входящей в холдинг AllianceBernstein Holding L.P., сообщает агентство Bloomberg.

"Ежемесячные продажи электрокаров (EV) по всему миру упали на 14% и составили около 128 тыс. При этом продажи в Европе выросли на фоне снижения продаж в Китае и Северной Америке", - сообщается в отчете экспертов.

Линия сборки электрокаров в Китае

Линия сборки электрокаров в Китае

https://qz.com/

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Аналитики подчеркивают, что падение продаж в Китае произошло из-за состояния экономики и уменьшения субсидий, что оказало существенное влияние на покупательскую способность потребителей.

При этом в правительстве Китая ранее отмечали, что уменьшат субсидирование рынка электрокаров, чтобы стимулировать производителей авто делать инвестиции в "инновационные продукты".

На данный момент в сфере продаж EV-авто лидирует американская Tesla, продавшая в июле порядка 20 тыс. машин, за ней следует китайская BYD Co., немецкая BMW и китайская BAIC.

Стоит также отметить, что за первые семь месяцев 2019 года рынок электромобилей вырос на 35%, и по оценкам аналитиков может вырасти до 48% к концу года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина может войти в ТОП стран по электрокарам: что для этого нужно сделать.

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Тема
электрокары
Место
США
Тег
электромобили
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