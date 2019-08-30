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На четверть дешевле: Audi представит новый электрический внедорожник

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Компания Audi представила более дешевую версию электрокроссовера Audi e-tron.

Об этом сообщает Electrek. Новый внедорожник будет на 25% дешевле более ранней версии этой модели. В Норвегии цена Audi e-tron 50 стартует от $ 55 000.

Помимо более низкой цены новый e-tron оснащен аккумулятором емкостью 71 кВт*ч против 95 кВт*ч у своего предшественника, представленного ранее в этом месяце. Соответственно, уменьшился и запас хода – с 399 км до 299 км по методике WLTP.

Как сообщили в компании, меньший аккумулятор также медленнее заряжается. Но с учетом меньшей емкости батареи время полного заряда остается аналогичным.

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На четверть дешевле: Audi представит новый электрический внедорожник

ITC

Что касается двигателей, электромобиль по-прежнему оснащен полноприводной системой с двумя двигателями, но его мощность снижена с 402 л.с. до 308 л.с. (230 кВт). В этой связи разгоняться до "сотни" он будет за 7 секунд, а максимальная скорость равна 190 км/ч.

Новый кроссовер планируют выпускать только для европейского рынка. Это направлено на снижение цены, особенно в Германии, где можно получить доступ к государственным льготам, которые доступны только для электромобилей с ценой не выше 70 тыс. евро.

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Audi e-tron 50

Audi e-tron 50

ITC

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, корейский автопроизводитель Hyundai представит электрический концепт-кар под названием Hyundai 45 на Международном автосалоне во Франкфурте 10 сентября.

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Тема
электрокары
Место
Германия
Теги
электромобили Audi Green Oboz
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