Популярные производители авто вложились в масштабный проект: что придумали

Корпорации Kia и Hundai инвестировали средства в масштабную европейскую сеть зарядных станций Ionity, которая была основана компаниями BMW, Daimler, Ford и Volkswagen в 2017 году.

Об этом сообщает издание GreenCarCongress, отмечая, что компании из Кореи уже получили равную долю в предприятии в качестве партнеров-основателей.

Зарядная станция Ionity electrive.com

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На данный момент проект Ionity запустил уже порядка 140 зарядных станций по всей Европе, и готовит к открытию еще 50. При этом зарядные станции Ionity отличаются высокой мощностью в 350 кВт и наиболее распространенной зарядной системой Combined Charging System, которая походит для большинства электромобилей.

К 2020 году в Ionity планируют расширить свою сеть по крайней мере до 400 зарядных станций и установить их на расстоянии 120 км одна од другой на главных автомагистралях Европы.

Решение присоединиться к этой сети обеспечит расширенные преимущества для европейских клиентов Kia и Hyundai, считают в компаниях.

Начиная с 2021 года, электромобили Kia и Hyundai будут оснащаться системами зарядки 800 В, чтобы обеспечить максимальную мощность во время использования нагнетателей Ionity.

Клиенты смогут использовать высокопроизводительные вычислительные станции Ionity, которые оснащены цифровыми вариантами оплаты, чтобы упростить процесс зарядки.

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