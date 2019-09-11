В Україні вибухнув ринок електрокарів: чи витримають зарядки навантаження

Електрокари стають все більш популярними в Україні. Однак досить скромна за європейськими мірками кількість зарядних станцій для електромобілів все ще може відлякати потенційних покупців. Чи можна виїхати з Києва в Одесу на електрокарі і не стихнути, враховуючи, що в середньому е-мобіль заряджається від 2,3 годин до 7-8 в залежності від зарядки - читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Згідно з даними порталу Hevcars, з початку 2019 року в Україні налічується 6500 електромобілів. В профільному міністерстві вітали розвиток зарядної інфраструктури. Там взагалі сподіваються, що до 2030 року 75% автопарку України становитимуть електрокари.

Якщо вірити цифрам, то всього в Україні налічується 2 054 зарядних станцій. Чи багато це? В якійсь мірі так, тому що п'ять років тому зарядних станцій в Україні було 38, тобто в 60 разів менше.

На даний момент зрозуміло одне - цифрова інфраструктура в Україні розвивається, що не може не радувати і кількість е-авто стрімко зростає. Ймовірно, колись ми заживемо в країні, де всім буде всього вистачати, і ми спокійно будемо рухатися в одну ногу з провідними європейськими країнами, їздити на електрокарах і спокійно без черги їх заряджати, так як місць буде достатньо.

У той же час держава, з одного боку, прагне заохотити розвиток ринку е-мобілів, з іншого в законопроекті перекладає відповідальність за установку заправок для електромобілів на приватних осіб.

На платних паркомісцях 5 відсотків території повинні бути готові до обладнання таких станцій. Експерти відзначають, що це схоже на бюрократичне формулювання, що не прописує механізмів, як саме це буде встановлено. Наприклад, власник парковки може брати гроші за послугу "паркування", але в статті його витрат не передбачена послуга "зарядка електромобіля". Паркувальник не має права брати гроші за підзарядку авто.

Зарядні EV-станції в Україні

Вирішення цієї проблеми передбачили в Офісі ефективного регулювання: коли українець приїде зарядити свій електромобіль на заправку, в його чеку можуть бути вказані дві "ціни" - за доступ до інфраструктури (безпосередньо до зарядної станції) і за кіловат-годину, повідомляє autonews.

Бракує зарядок: щастить тільки містам-мільйонникам

Існує думка, що нормальна мережа зарядок для е-мобілів є тільки у великих містах і на автомагістралях. Так, наприклад, перші зарядні станції швидкої підзарядки вже з'явилися в дилерській мережі Mitsubishi в Києві, Дніпрі та Харкові - містах-мільйонниках. До речі, це не дивно, тому що за статистикою МВС близько 56% електрокарів зареєстровані в Києві, Одесі та Харкові.

Олександр Амелькин з Octa Energy підтверджує, що в межах Києва проблема із зарядними станціями вирішена, а на периферії з цим складніше.

"В Україні не вистачає швидкісних станцій на трасах. У напрямку до Одеси та Львова вони вже поставлені, але для комфортного пересування по Україні цього недостатньо", - відзначає Амелькин.

На думку експерта, Україна не готова до зростання е-мобілів, просто напросто ті силові лінії, які у нас є з 50-х років, не готові до великої кількості зарядних станцій. Ємності акумуляторів ростуть, відповідно струми заряду теж будуть зростати.

"На законодавчому рівні зараз зробили тільки перший крок до того, щоб упорядкувати цей процес. Принаймні змусили намалювати розмітку під зарядні станції, заборонили власникам звичайних машин паркуватися на зарядних станціях. Але як такого цивілізованого ринку зарядних станцій або зарядної інфраструктури немає, навіть немає в законодавстві поняття, що таке зарядна станція, як вона регулюється, які вимоги до неї висуваються ", – відзначає експерт.

За його словами, зараз збирається група ентузіастів і учасників ринку електромобілів, які будуть розробляти новий законопроект, в якому врахують всі спірні моменти.

99% станцій, які встановлені в Україні, - це зарядні станції, які побудовані на приватній території. У нашій країні, відзначає експерт, дуже складно отримати дозвіл на підключення зарядної станції на муніципальній території. Проект підключення коштуватиме в десятки разів дорожче, ніж сама станція, плюс додаються витрати на підключення.

Зарядні станції зараз встановлені на території торгових комплексів, магазинів, торгових точок, приватних володінь. Виробники зарядних станцій намагаються рухати процеси цифровізації автомобільної інфраструктури в Україні за тим напрямком, в якому живе Європа і весь цивілізований світ, але у них своє бачення цього процесу: загального шляху немає і законом воно не врегульоване.

Також нещодавно велика українська енергетична мережа оснастила заправки такими зарядками по трасі Київ-Одеса і навіть запустила проект, в якому тестує шлях на електрокарі з одного міста в інший. Це вперше великий енергетичний холдинг займається такою проблемою. Кожен у цій галузі танцює, як хоче.

Як влаштовані зарядні станції для електрокарів

В Україні історично склалося, розповідає директор з продажу комплектуючих для зарядних станцій Антон Пуртов, що існує багато зарядних систем американського типу, адже завозилися старі авто з США, також є китайські і європейські. Тобто не всі заправки однакові, а також час зарядки е-мобіля розрахувати відразу складно.

У той же час, одним з найбільш ходових авто є Nissan Leaf. За відгуками водіїв, заряду їм на такому авто вистачає на 150 км. Якщо протягом дня підзаряджатися, то може вистачити на 250 км. Для тривалої поїздки на електрокарі доведеться кілька разів заряджатися. Зарядити таке авто на 80%, наприклад, коштує 100 гривень.

До появи в Україні швидкісних зарядних станцій, власники електрокарів заряджали свої авто вдома. Навіть зараз із зростанням кількості е-мобілів, кількість швидкісних станцій в Україні небагато мизерна. Наприклад, на рахунку української мережі "Автоентерпрайз" з 1417 станцій тільки 161 швидка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Європі популярні виробники авто вклалися в масштабний проект зарядних станцій

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