Зеленский резко поменял правила для электромобилей: что из этого вышло

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон об электромобилях, который дает водителям электрокаров ряд преимуществ. Его с энтузиазмом восприняли в обществе. Вместе с тем, звучали и нарекания на дискриминационный характер документа и недостаточный масштаб изменений. OBOZREVATEL разбирался в подробностях.

Подписанный недавно закон несет преференции скорее морального характера. Такую оценку высказал Олег Назаренко, глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Он признал плюсы зеленых номеров и доступа к зарядным устройствам и паркоместам, но вместе с тем отметил, что для рынка больший эффект дало в свое время освобождение электромобилей от акциза и НДС. "Я высоко оцениваю этот закон, но я бы не стал делать из него сенсацию", – прокомментировал Назаренко.

OBOZREVATEL

По словам эксперта, новый закон не приведет к всплеску ввоза электромобилей в Украину. "Они хлынули, когда сняли НДС", – отметил руководитель ассоциации.

Главное, что сделал этот закон – он снял конфликтные ситуации между водителями машин на электродвигателях и водителями традиционных авто, сказал глава ассоциации участников рынка электромобилей в Украине Арсений Абдураимов.

Благодаря зелёным номерам и знакам электромобилей, электрокары можно будет идентифицировать, тем же полицейским или другим участниками дорожного движения. "Сомневаюсь, что сотрудники полиции будут специально ездить по парковкам и штрафовать водителей авто с ДВС (двигатель внутреннего сгорания –Ред.) на местах парковки электрокаров, но разночтений теперь не будет", – отметил он.

Закон об электромобилях хорош, но для рынка важнее другое

Это важно, потому что если для водителя традиционного автомобиля с ДВС свободное место возле зарядной станции – это просто парковочное место, то для водителей электромобилей это возможность перемещаться. "Главное, что теперь есть правило", – подчеркнул Абдураимов.

С ним в вопросе снятия конфликта согласен народный депутат Алексей Рябчин, автор и инициатор законопроекта. Закон описывает не только правила оформления номеров для электротранспорта, но и нормы оформления мест для его парковки и зарядки.

Кстати, для их правильного оформления придется внести изменения в существующие ГСН. Это одна из причин, почему нормы вступят в силу только через полгода, объяснил Рябчин. Также времени потребуют другие бюрократические процедуры. Одна из них – синхронизация с европейской базой зеленых номеров для пересечения границ.

Он также отметил, что новый закон является частью большой программы развития электромобилей в Украине. Тут есть две важных стороны: экологическая и экономическая. Улучшение условий для водителей электрокаров приведет к росту их количества, что в свою очередь снизит зависимость Украины от ввозного автомобильного топлива, а также приведет к уменьшению выбросов углекислого газа СО2.

Напомним, что закон об электромобилях (№10405 на сайте Верховной рады), подписанный президентом Украины Зеленским 6 августа, дает льготы для водителей машин на электродвигателях. документ предусматривает в течение полугода ряд нововведений для электрокаров.

Что получают электрокары:

Зеленые номера

Выделенные места на парковках

Беспрепятственный доступ к зарядным станциям

Остальные авто получают штрафы за нарушение законных интересов машин на электротяге.

Цель закона:

защитить права водителей электрокаров на доступ к зарядкам и парковкам

приблизить безопасность дорожного движения к европейским стандартам

увеличить загруженность действующих зарядных станций для электромобилей

подтолкнуть развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров

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