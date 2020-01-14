Вред и выгода от электромобилей: озвучены мифы и факты

В Германии покупатели авто продолжают выбирать машины с двигателем внутреннего сгорания из-за исследований, которые ставят под сомнение экологичность электромобилей.

Об этом сообщает Deitsche Welle. Издание отмечает, что озабоченность немцев проблемами климата не мешает им покупать громоздкие бензиновые внедорожники.

Концепт электромобиля autocar.co.uk

В 2019 году в Германии было продано 3,6 млн авто, при этом электромобили заняли лишь 1,8% от общего количества проданных машин. И это несмотря на налоговые льготы при эксплуатации и государственные субсидии при покупке, отмечают авторы.

"Причины такого отношения к электрокарам разные. Это и просто привычка, и пока высокая цена на такие автомобили, и неразвитая инфраструктура электрозаправочных станций. Также немцев смущают исследования, авторы которых уверяют, что электрокары с точки зрения климата даже вреднее дизельных авто. Мол, стоит учитывать выбросы парниковых газов не только при эксплуатации автомобиля, но также при его производстве, заправке и утилизации", – подчеркивает издание.

Ученые из Института экономических исследований Мюнхена сравнили общий углеродный след, которые на протяжении всей жизни оставляют дизельный Mercedes и электрокар Tesla Model 3.

Во время исследования ученые подсчитали, что добыча и обработка лития, кобальта и марганца, необходимых для аккумуляторов, срок службы которых составит 10 лет, приводит к эмиссии 11-15 тонн CO2. Значит, при пробеге в 15 тыс. км в год Tesla оставляет за собой по 73-98 грамм углекислого газа на километр. С учетом того, что большая часть электроэнергии, которой эта машина заправляется, вырабатывается на угольных электростанциях, то углеродный след электромобиля составит 156-181 грамма на километр пути. При этом соответствующий показатель Mercedes – 112 граммов СО2 на километр.

Немецкий автомобильный клуб ADAC сравнил автомобили одного и того же класса Golf с различными двигателями – бензиновыми, дизельными, газовыми, гибридными и чисто электрическими.

"Вышло, что самый экологичный – автомобиль на сжиженном газе с примесью 15% биометана, а электрический хуже и бензинового, и даже дизельного. На электрокаре, по подсчетам ADAC, надо за 8 с половиной лет проехать 127 500 км, чтобы его углеродный след оказался меньше, чем у бензинового, и 219 000 км за 16 лет и 6 месяцев, чтобы обойти дизельный", – пишет издание.

При этом сторонники перехода на электромобили указывают на трудность оценок выброса CO2 при изготовлении аккумуляторов. Данные о производстве аккумуляторных батарей получить чрезвычайно трудно, поскольку они представляют собой коммерческую тайну предприятий. Поэтому и делать выводы на основании таких оценок опрометчиво, отмечают эксперты.

Исследователи в Германии отмечают, что хоть в производстве электромобиль уступает обычному, однако КПД электромотора значительно выше, а потому электрокар расходует меньше энергии на километр пути и оказывается более экологичным, чем бензиновый, уже через 50 тыс. км.

В ADAC также отмечают, что в первом полугодии 2019 года станции на буром угле произвели на 20,7% меньше электроэнергии, а на каменном – на 23,7%. При этом роль же ветра, солнца, воды и биомассы год от года растет. К 2030 году, согласно планам немецкого правительства, не менее 65% производимой в стране электроэнергии станет экологически чистой.

Следовательно, создание и использование электромобилей будет с каждым годом все более экологичным, подчеркивают эксперты. Уже сейчас электрокары на 16% чище, чем дизельные, и на 27% – чем бензиновые. А к 2025 году разрыв станет еще больше. Средний выброс бензиновой машины за всю ее автомобильную жизнь будет, по их оценкам, составлять 168 грамм СО2 на километр пути, дизельной – 148 грамм, а на электрической тяге – 101 грамм.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сотрудники полиции Скотленд-Ярда в Англии раскритиковали электромобили за бесполезность и несоответствие поставленным задачам.

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