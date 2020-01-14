Главная Новости
14 января • обновлено в 04:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Вред и выгода от электромобилей: озвучены мифы и факты

414
Читать материал на украинском

В Германии покупатели авто продолжают выбирать машины с двигателем внутреннего сгорания из-за исследований, которые ставят под сомнение экологичность электромобилей.

Об этом сообщает Deitsche Welle. Издание отмечает, что озабоченность немцев проблемами климата не мешает им покупать громоздкие бензиновые внедорожники.

Концепт электромобиля

Концепт электромобиля

autocar.co.uk

Новости
Решения нет? Названы критические недостатки электрокаров

В 2019 году в Германии было продано 3,6 млн авто, при этом электромобили заняли лишь 1,8% от общего количества проданных машин. И это несмотря на налоговые льготы при эксплуатации и государственные субсидии при покупке, отмечают авторы.

"Причины такого отношения к электрокарам разные. Это и просто привычка, и пока высокая цена на такие автомобили, и неразвитая инфраструктура электрозаправочных станций. Также немцев смущают исследования, авторы которых уверяют, что электрокары с точки зрения климата даже вреднее дизельных авто. Мол, стоит учитывать выбросы парниковых газов не только при эксплуатации автомобиля, но также при его производстве, заправке и утилизации", – подчеркивает издание.

Ученые из Института экономических исследований Мюнхена сравнили общий углеродный след, которые на протяжении всей жизни оставляют дизельный Mercedes и электрокар Tesla Model 3.

Новости
Электрокары смогут снабжать дома энергией: в США совершили технологический прорыв

Во время исследования ученые подсчитали, что добыча и обработка лития, кобальта и марганца, необходимых для аккумуляторов, срок службы которых составит 10 лет, приводит к эмиссии 11-15 тонн CO2. Значит, при пробеге в 15 тыс. км в год Tesla оставляет за собой по 73-98 грамм углекислого газа на километр. С учетом того, что большая часть электроэнергии, которой эта машина заправляется, вырабатывается на угольных электростанциях, то углеродный след электромобиля составит 156-181 грамма на километр пути. При этом соответствующий показатель Mercedes – 112 граммов СО2 на километр.

Немецкий автомобильный клуб ADAC сравнил автомобили одного и того же класса Golf с различными двигателями – бензиновыми, дизельными, газовыми, гибридными и чисто электрическими.

"Вышло, что самый экологичный – автомобиль на сжиженном газе с примесью 15% биометана, а электрический хуже и бензинового, и даже дизельного. На электрокаре, по подсчетам ADAC, надо за 8 с половиной лет проехать 127 500 км, чтобы его углеродный след оказался меньше, чем у бензинового, и 219 000 км за 16 лет и 6 месяцев, чтобы обойти дизельный", – пишет издание.

Новости
Более 90% секонд-хенд: вскрылся нюанс бума электрокаров в Украине

При этом сторонники перехода на электромобили указывают на трудность оценок выброса CO2 при изготовлении аккумуляторов. Данные о производстве аккумуляторных батарей получить чрезвычайно трудно, поскольку они представляют собой коммерческую тайну предприятий. Поэтому и делать выводы на основании таких оценок опрометчиво, отмечают эксперты.

Исследователи в Германии отмечают, что хоть в производстве электромобиль уступает обычному, однако КПД электромотора значительно выше, а потому электрокар расходует меньше энергии на километр пути и оказывается более экологичным, чем бензиновый, уже через 50 тыс. км.

В ADAC также отмечают, что в первом полугодии 2019 года станции на буром угле произвели на 20,7% меньше электроэнергии, а на каменном – на 23,7%. При этом роль же ветра, солнца, воды и биомассы год от года растет. К 2030 году, согласно планам немецкого правительства, не менее 65% производимой в стране электроэнергии станет экологически чистой.

Следовательно, создание и использование электромобилей будет с каждым годом все более экологичным, подчеркивают эксперты. Уже сейчас электрокары на 16% чище, чем дизельные, и на 27% – чем бензиновые. А к 2025 году разрыв станет еще больше. Средний выброс бензиновой машины за всю ее автомобильную жизнь будет, по их оценкам, составлять 168 грамм СО2 на километр пути, дизельной – 148 грамм, а на электрической тяге – 101 грамм.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сотрудники полиции Скотленд-Ярда в Англии раскритиковали электромобили за бесполезность и несоответствие поставленным задачам.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Теги
Green Oboz электромобили Экология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги