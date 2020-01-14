Шкода та вигода від електромобілів: озвучено міфи і факти

У Німеччині покупці авто продовжують вибирати машини з двигуном внутрішнього згоряння через дослідження, що ставлять під сумнів екологічність електромобілів.

Про це повідомляє Deitsche Welle. Видання зазначає, що занепокоєння німців проблемами клімату не заважає їм купувати громіздкі бензинові позашляховики.

концепт електромобіля autocar.co.uk

У 2019 року в Німеччині було продано 3,6 млн авто, при цьому електромобілі зайняли лише 1,8% від загальної кількості проданих машин. І це незважаючи на податкові пільги при експлуатації і державні субсидії при покупці, відзначають автори.

"Причини такого ставлення до електрокарів різні. Це і просто звичка, і поки висока ціна на такі автомобілі, і нерозвинена інфраструктура електрозаправних станцій. Також німців бентежать дослідження, автори яких запевняють, що електрокари з точки зору клімату навіть шкідливіші за дизельні авто. Мовляв, варто враховувати викиди парникових газів не тільки при експлуатації автомобіля, але також при його виробництві, заправці та утилізації", – підкреслює видання.

Вчені з Інституту економічних досліджень Мюнхена порівняли загальний вуглецевий слід, які протягом усього життя залишають дизельний Mercedes і електрокар Tesla Model 3.

Під час дослідження вчені підрахували, що видобуток і обробка літію, кобальту і марганцю, необхідних для акумуляторів, термін служби яких складе 10 років, призводить до емісії 11-15 тонн CO2. Значить, при пробігу в 15 тис. км на рік Tesla залишає за собою по 73-98 грам вуглекислого газу на кілометр. З урахуванням того, що велика частина електроенергії, якою ця машина заправляється, виробляється на вугільних електростанціях, то вуглецевий слід електромобіля складе 156-181 грама на кілометр шляху. При цьому відповідний показник Mercedes – 112 грамів СО2 на кілометр.

Німецький автомобільний клуб ADAC порівняв автомобілі одного і того ж класу Golf з різними двигунами – бензиновими, дизельними, газовими, гібридними і чисто електричними.

"Вийшло, що самий екологічний – автомобіль на зрідженому газі з домішкою 15% біометана, а електричний гірше за бензиновий та дизельний. На електрокарі, за підрахунками ADAC, треба за 8 з половиною років проїхати 127 500 км, щоб його вуглецевий слід виявився менше, ніж у бензинового, і 219 000 км за 16 років і 6 місяців, щоб обійти дизельний", – пише видання.

При цьому прихильники переходу на електромобілі вказують на труднощі оцінок викиду CO2 при виготовленні акумуляторів. Дані про виробництво акумуляторних батарей отримати надзвичайно важко, оскільки вони являють собою комерційну таємницю підприємств. Тому і робити висновки на підставі таких оцінок необачно, відзначають експерти.

Дослідники в Німеччині відзначають, що хоч у виробництві електромобіль поступається звичайному, однак ККД електромотора значно вище, а тому електрокар витрачає менше енергії на кілометр шляху і виявляється більш екологічним, ніж бензиновий, вже через 50 тис. км.

В ADAC також відзначають, що в першому півріччі 2019 року станції на бурому вугіллі виробили на 20,7% менше електроенергії, а на кам'яному – на 23,7%. При цьому роль ж вітру, сонця, води і біомаси рік від року зростає. До 2030 року, згідно з планами німецького уряду, не менше 65% виробленої в країні електроенергії стане екологічно чистою.

Отже, створення і використання електромобілів буде з кожним роком все більш екологічним, підкреслюють експерти. Уже зараз електрокари на 16% чистіші, ніж дизельні, і на 27% – ніж бензинові. А до 2025 року розрив стане ще більшим. Середній викид бензинового авто за все його автомобільне життя, за їхніми оцінками, становитиме 168 грам СО2 на кілометр шляху, дизельного – 148 грам, а на електричній тязі – 101 грам.

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