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9 декабря • обновлено в 15:00
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Более 90% секонд-хенд: вскрылся нюанс бума электрокаров в Украине

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В Украине рынок электромобилей по-прежнему в основном состоит из подержанных авто, несмотря на то, что в 2019 году в страну было ввезено порядка 6958 электрокаров.

Об этом сообщает издание УкрАвтоПром. Авторы отмечают, что из них 6453 – легковые, и порядка 505 – коммерческие.

Подержанные электромобили

Подержанные электромобили

currentautomotive.com

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Украинцы массово скупают б/у электромобили

"За год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, а коммерческие – на 62%. В регистрациях легковых авто на электротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше – 96%", – отмечает издание.

При этом самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За 11 месяцев 2019 года 3030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

Также в список 10 самых популярных электромобилей со значительным отставанием от лидера рейтинга вошли следующие авто:

  • Tesla Model S – 552 шт.;

  • VW E-Golf – 325 шт.;

  • BMW i3 – 322 шт.;

  • Fiat 500е – 293 шт.;

  • Renault T Zoe – 272 шт.;

  • Chevrolet Bolt – 232 шт.;

  • Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 228 шт.;

  • Tesla Model3 – 209 шт.;

  • Tesla Model X – 204 шт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2019 году средние цены на литий-ионные батареи для электрокаров в среднем снизились примерно до $156 за 1 кВтч, что примерно на 87% ниже, чем в 2010 году.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Украина
Теги
электромобили Tesla Green Oboz
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