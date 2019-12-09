Более 90% секонд-хенд: вскрылся нюанс бума электрокаров в Украине

В Украине рынок электромобилей по-прежнему в основном состоит из подержанных авто, несмотря на то, что в 2019 году в страну было ввезено порядка 6958 электрокаров.
Об этом сообщает издание УкрАвтоПром. Авторы отмечают, что из них 6453 – легковые, и порядка 505 – коммерческие.
Подержанные электромобили
currentautomotive.com
"За год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, а коммерческие – на 62%. В регистрациях легковых авто на электротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше – 96%", – отмечает издание.
При этом самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За 11 месяцев 2019 года 3030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.
Также в список 10 самых популярных электромобилей со значительным отставанием от лидера рейтинга вошли следующие авто:
Tesla Model S – 552 шт.;
VW E-Golf – 325 шт.;
BMW i3 – 322 шт.;
Fiat 500е – 293 шт.;
Renault T Zoe – 272 шт.;
Chevrolet Bolt – 232 шт.;
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 228 шт.;
Tesla Model3 – 209 шт.;
Tesla Model X – 204 шт.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2019 году средние цены на литий-ионные батареи для электрокаров в среднем снизились примерно до $156 за 1 кВтч, что примерно на 87% ниже, чем в 2010 году.
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