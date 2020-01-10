Электрокары смогут снабжать дома энергией: в США совершили технологический прорыв

Испанская компания Wallbox в США показала двунаправленное зарядное устройство Quasar для электромобилей, которое можно устанавливать на территории квартир и частных домов.

Портативная станция позволяет при необходимости возвращать обратно в сеть энергию из аккумулятора электрокара, пишет Electrek. Компактное устройство показали во время выставки Consumer Electronic Show (CES) в Лас-Вегасе.

Двунаправленное зарядное устройство Quasar для электромобилей engadget.com

Руководство Wallbox уверяет, что созданная ими станция Quasar является первой в мире, которую можно установить на территории частного дома. Ранее аналогичные проекты уже показывали крупные компании вроде Toyota, однако их продукты предназначались для промышленного использования в качестве публичных зарядных станций общего пользования.

Quasar позволяет использовать батарею электрокара в качестве внешнего источника энергии, причем чем больше будет емкость аккумулятора, тем больше энергии сможет получить владелец. Разработчики утверждают, что батарея Nissan Leaf мощностью 60 кВт*ч может предложить такую же мощность, что и четыре аккумулятора Tesla Powerwall. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать обычный дом в течение нескольких дней.

Зарядное устройство Quasar для электромобилей от компании Wallbox engadget.com

Глава компании Wallbox Дуглас Альфаро, который ранее в течение нескольких лет работал в компании Tesla, где занимался вопросами зарядных станций компании Supercharger, утверждает, что их устройство особенно оценят жители жарких районов, где порой случаются перебои с электричеством из-за большого количества кондиционеров. Кроме того, в компании обещают субсидировать покупателей зарядных станций в США.

"Полученная благодаря использованию Quasar энергия из аккумулятора электромобиля может быть использована для бытовых приборов или даже повторного заряда электрокаров. Функционал, который получат владельцы Quasar, сложно переоценить, однако на данный момент неизвестно, когда компания может начать серийную продажу зарядной станции", – отмечает издание.

В будущем Wallbox планирует продавать свои станции по цене от $4 тыс, однако напоминают, что продукт не появится на рынке, пока не пройдет полный цикл тестирования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине появятся сверхмощные зарядные станции Tesla Supercharger.

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