У Франції почали робити електромобілі зі старих авто

Французький стартап Transition-One почав пропонувати послуги з бюджетного переобладнання авто з бензиновими двигунами в повноцінні електромобілі.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що ідея з переобладнання автомобілів із бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) не нова, але донедавна основним недоліком такого підходу була дорожнеча процесу.

Інженери Transition-One запевняють, що змогли зробити процес електрифікації максимально дешевим, тому що зараз звичайному споживачеві вигідніше купити новий електромобіль, ніж переробляти своє авто за декілька десятків тисяч доларів.

Бензиновий Renault Twingo, перероблений в електромобіль bloomberg.com

Засновник стартапу Аймерік Або запевняє, що переобладнання автомобіля 10-річної давності коштуватиме покупцеві від 5 до 8 тис. євро. Водночас він підкреслює, що кінцева ціна залежатиме від наявності підтримки з боку держави, від якої бізнесмен очікує отримати 6 млн євро.

Задля демонстрації автори стартапу показали перероблений Renault Twingo 2009 року випуску, на який встановили 3 батареї Tesla вагою приблизно 120 кг, завдяки чому авто зможе долати 180 км без підзарядки, розвиваючи швидкість до 100 км/г.

У Transition-One також повідомляють, що можуть перетворити бензиновий автомобіль в електрокар за добу, і вже пропонують свої послуги для власників Renault Twingo II, Fiat 500, Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo і VW Polo.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про електромобілі.

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