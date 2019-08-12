Первая компания в Дании полностью перейдет на электромобили: ТОП-5 фактов и шагов

Энергетическая компания "Эрстед" (Дания), первая в стране, присоединится к мировой инициативе EV100 и переведет свой автопарк на электромобили к 2021 году.

Как сообщается на официальном сайте компании, с 2021 года "Эрстед" больше не будет покупать или арендовать автомобили на ископаемом топливе, а к 2025 году ее автопарк будет электрическим на 100%. Пока большую часть автопарка "Эрстед" составляют авто на бензине и дизеле.

Первая в Дании фирма присоединилась с мировой программе ускорения перехода на электромобили

Кроме того "Эрстед" установит и улучшит точки зарядки электромобилей и связанную с ними инфраструктуру в своих крупнейших офисах. Также в энергокомпании продолжат сотрудничество с фирмами, предоставляющими услуги электромобилей общего пользования.

В Компании отмечают, что присоединиться к мировой “электромобильной” инициативе стало реально благодаря тому, что, к счастью, сейчас электромобили становятся все более конкурентоспособными.

Отметим, что эта инициатива "Эрстед" полностью вписывается в ее общую стратегию снижения выбросов. Так, за последние 10 лет "Эрстед" перешла в производстве энергии от ископаемого топлива к возобновляемым источникам и тем самым сократила выбросы углекислого газа на 83%. Общая цель по уменьшению объема выбросов - на 98% к 2025 году.

ТОП фактов о зеленой программе "Эрстед"

2021 год – будут покупать и арендовать только электромобили и гибридные авто

2025 год – полностью переведут парк на электромобили

340 – общее число машин в автопарке сейчас

22 % – электромобилей в компании сегодня

98% - планы на снижение объемов выбросов СО2 к 2025 году

Для справки: EV100 – мировая инициатива по ускорению перехода на электромобили к 2030 году. Среди основателей EV100 такие компании как Deutsche Post DHL, Ikea, Metro, PG&E, Unilever и аэропорт Хитроу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Эстонии стимулирует граждан и предприятия к покупке электромобилей, выделяя финансовые компенсации в размере 5000 евро на покупку электрокаров.

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